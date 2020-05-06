أخبار نادي برشلونة
نجوم قد تبقي في أنديتها بالإجبار الصيف المقبل لهذا السبب!
هاي كورة_كشفت صحيفة الماركا المدريدية إن هناك العديد من النجوم قد تبقي مع أنديتها دون رغبة هذه الأندية في الموسم المقبل.
السبب وراء ذلك إرتفاع رواتبها ورفضها أن تخفض من رواتبها التي تحصل عليها وبالطبع مع أزمات الكورونا فسيكون من الصعب رحيلهم إلا إذا اموا بتخفيض هائل في أسعارهم .
أبرز هذه الأسماء هي :
_بيل ريال مدريد
_خاميس ريال مدريد
_ديمبلي برشلونة
_كوتينيو برشلونة
_دييجو كوستا أتلتيكو مدريد
_ليمار أتلتيكو مدريد
_فيتولو أتلتيكو مدريد
_مانجالا فالنسيا
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