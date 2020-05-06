نجوم قد تبقي في أنديتها بالإجبار الصيف المقبل لهذا السبب!

هاي كورة_كشفت صحيفة الماركا المدريدية إن هناك العديد من النجوم قد تبقي مع أنديتها دون رغبة هذه الأندية في الموسم المقبل.

السبب وراء ذلك إرتفاع رواتبها ورفضها أن تخفض من رواتبها التي تحصل عليها وبالطبع مع أزمات الكورونا فسيكون من الصعب رحيلهم إلا إذا اموا بتخفيض هائل في أسعارهم .

أبرز هذه الأسماء هي :

_بيل ريال مدريد

_خاميس ريال مدريد

_ديمبلي برشلونة

_كوتينيو برشلونة

_دييجو كوستا أتلتيكو مدريد

_ليمار أتلتيكو مدريد

_فيتولو أتلتيكو مدريد

_مانجالا فالنسيا