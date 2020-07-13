كريتر سكاي

نحن وكوادرنا العسكرية والامنية في خندق واحد وبيان الذاتية رسالة اخيرة

13 يوليو، 2020
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كريتر سكاي – خاص

اوضح القيادي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الاستاذ فضل الجعدي أن بيان الإدارة الذاتية التابعة للمجلس رسالة أخيرة لصرف المرتبات خلال 48 ساعة.

 

 

وكتب الجعدي تغريدة له على موقع “تويتر” قال فيها: البيان عبارة عن رسالة أخيرة تحمل مساحة من الزمن لتدخل التحالف ومعالجة قضايا الناس.

 

 

 

وأضاف: لا نقبل ان تكون حقوق الموظفين اداة سلطوية للعقاب ، ويستحيل ان تتعدى ال48 ساعة.

 

 

 

وتابع: نعد كوادرنا العسكرية والامنية اننا في خندق واحد لاستعادة كافة الحقوق ، ونحن في محك الاختبار نكون او لا نكون.

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