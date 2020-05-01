المشهد اليمني

نداء عاجل من ” بن دغر ” للسعودية وللرئيس هادي بالتدخل لوقف المعارك في سقطرى

1 مايو، 2020
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المشهد اليمني

وجه مستشار الرئيس ورئيس الوزراء السابق احمد بن دغر نداء عاجل للسعودية ولرئيس الجمهورية ونائبه ولرئيس الوزراء بالتدخل العاجل لوقف المعارك في محافظة وجزيرة سقطرى.

وقال بن دغر في تغريدة عبر حسابه في تويتر ، انه في السابعة والنصف صباحاً أكد له محافظ سقطرى إندلاع القتال وبكل أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في جزيرة سقطرى ، بعد ان تمكنت قوات الانتقالي الجنوبي من السيطرة على اللواء يحاولون الان السيطرة على العاصمة حديبو.

وكانت قد اندلعت منذ فجر اليوم الجمعة اشتباكات عنيفة بين قوات ميليشيا الانتقالي والقوات الحكومية في سقطرى ومازالت مستمرة حتى كتابة هذا الخبر .

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