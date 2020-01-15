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نداء مقاتل من جبهة "قانية": اللواء 117 بدون مرتبات من رمضان

16 يناير، 2020
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كشف أحد أفراد الجيش الوطني، عن عمليات نهب منظم تطال المرتبات الشهرية لمنسوبي القوات الحكومية، في جبهة قانية بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وقال علي الهياشي، وهو أحد مقاتلي اللواء 117 مشاه ميكا في جبهة قانية بمحافظة البيضاء، إن آخر مرتب صرف لمنسوبي اللواء كان في شهر رمضان الماضي.

وأضاف في رسالة مناشدة، إن أفراد اللواء لا يرون المرتب إلا فيما ندر، رغم أن التحالف العربي بقيادة السعودية، يحول المرتبات لقيادة وزارة الدفاع بصورة منتظمة.

وشكا الهياشي من ما وصفه “جشع المسؤولين على اللواء 117 مشاه ميكا”، لافتا إلى أن منسوبي اللواء أمام خيارات مُرة كون هدفهم هو قتال ميليشيا الحوثي.

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