عدن الغد

ندوة تناقش تفعيل قرار مجلس الأمن 2493 المتعلق بدور المرأة في السلم والأمن بمحافظة عدن

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ندوة تناقش تفعيل قرار مجلس الأمن 2493 المتعلق بدور المرأة في السلم والأمن بمحافظة عدن

بمناسبة اليوم العالمي للقضاء  على العنف ضد المرأة أقيمت اليوم بعدن ندوة  لمناقشة وتفعيل قرار مجلس الأمن ” 2493″ لعام 2019م ، والمتعلق بدور المرأة في السلم والأمن في الظروف الحالية ، نظمتها المفوضية للتنمية والحقوق وبالتعاون مع ملتقى نساء عدن ومؤسسة الأمل التنموية للطلاب المتفوقين – عدن .
وأكد رئيس مؤسسة الامل الدكتور نصر باغريب عن أهمية انعقاد الندوة لما من شأنه العمل المشترك في إيجاد آليات لتفعيل قرار مجلس الأمن 2493 المتعلق بالمرأة من أجل الوصول إلى فرص تمنح المرأة اليمنية حقها في المشاركة العامة وصنع القرار . 
وقال أن على منظمات المجتمع المدني مسؤولية كبيرة في الضغط على الجهات المعنية بإعطاء المرأة حقها في العيش الكريم دون الحاجة والعوز الذي تعاني منه بعض  النساء نتيجة للعادات والتقاليد وغياب الوعي المجتمعي والقانوني في البلاد . 
وأضافت المدير التنفيذي بالمفوضية للتنمية رنا الحطيبي ” أن الندوة تهدف إلى توعية 27 مشاركة بالعديد من المفاهيم المتعلقة بحماية المرأة من العنف واعطائها الحق في المشاركة في صنع القرار ، بالإضافة   مناقشة قرار مجلس الأمن 2493 المتعلق بدور المرأة في السلم والأمن في الظروف الحالية .. منوهة أنه أول ندوة تقيمها المفوضية للتنمية لمناقشة القرار بعدن .

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الأمن السلم المتعلق المرأة بدور بمحافظة تفعيل تناقش عدن في قرار مجلس ندوة والأمن
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عدن الغد

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