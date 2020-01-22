ندوة سياسية بكندا حول القضية الجنوبية وجهود المجلس الانتقالي

أقام مركز دراسات السياسات الدولية في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة أوتاوا الكندية، ندوة سياسية حول حرب اليمن والقضية الجنوبية.

وشارك في الندوة التي أدارها توماس چونو الأستاذ المساعد للعلاقات الدولية في جامعة أوتاوا والمهتم بالشأن اليمني والجنوبي، إلى جانب عبدالكريم أحمد سعيد، ورشا جرهوم مديرة مبادرة مسار السلام، وفاطمة أبو الأسرار الباحثة في معهد الشرق الأوسط، وكمال الصليلي أستاذ الإعلام في جامعة رايرسون الكندية.

وحضر الندوة التي عقدت بالتنسيق مع مكتب الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس في كندا، جمع من الإعلاميين وأساتذة الجامعات وطلاب العلوم السياسية والناشطين السياسيين.

وشرح عبدالكريم أحمد سعيد رئيس مكتب الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي في كندا خلال الندوة، القضية الجنوبية.

وشدد على أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام في اليمن والمنطقة من دون حل القضية الجنوبية وحق شعب الجنوب في تقرير مصيره، منوهاً إلى أهمية مشاركة المجلس الانتقالي في التسوية السياسية القادمة لحل أزمة اليمن.

وتطرق سعيد إلى دور المجلس الانتقالي الجنوبي ومقاومته البطلة في محاربة الإرهاب والتطرف إلى جانب دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.