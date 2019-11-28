4 مايو

ندوة سياسية في ألمانيا حول ماضي وحاضر المجتمع المدني الجنوبي

4 مايو 4 مايو منذ 44 دقيقة
2 أقل من دقيقة


اخبار وتقارير


الأربعاء – 27 نوفمبر 2019 – الساعة 10:19 م بتوقيت اليمن ،،،



4 مايو / برلين


نظم منتدى محمد علي لقمان للدراسات في ألمانيا أمس الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 ندوة نقاشية بعنوان “منظورات على المجتمع المدني في جنوب اليمن: المقاربات الأكاديمية والتغطية الإعلامية في الماضي والحاضر”.
وقدمت في الندوة 4 مداخلات قيمة عنونت المداخلة الأولى بـ ” العصر الذهبي: عدن في الخمسينيات والستينيات” قدمتها الأستاذة هدى محمد علي لقمان.
فيما كانت المداخلة الثانية تحت عنوان “النساء نصف المجتمع تأملات حول ناشطات المجتمع المدني في جنوب اليمن في الفترة ١٩٨٠-٢٠١٠”، قدمتها البروفسورة في جامعة تامبرا الفنلندية سوزان دالجرن، المتخصصة في تطور المجتمع المدني جنوب اليمن.
اما المداخلة الثالثة كان عنوانها ” تأثير تهميش المجتمع المدني في جنوب اليمن على ديناميات الصراع والتعافي في فترة ما بعد الحرب”، قدمتها رشا عبيد من” مبادرة مسار السلام”، وزميل زائر في مركز LSE للنساء والسلام والأمن.
المداخلة الرابعة قدمها الكاتب والباحث الأكاديمي أمين اليافعي من منتدى محمد علي لقمان للدراسات تحت عنوان “جنوب اليمن من خلال أعين وسائل الإعلام العالمية خلال السنوات الماضية”.
أدار الندوة Thānos Petoūris من جامعة لندن .
وساهمت في تنظيم الندوة منظمة الدبلوماسيين المستقليين .

تطبيق اخبار اليمن
الوسوم
ألمانيا الجنوبي المجتمع المدني حول سياسية في ماضي ندوة وحاضر
4 مايو

4 مايو

مقالات ذات صلة

Photo of اللجنة السعودية تواصل تتفقد مطار عدن الدولي لمعرفة متطلبات المرحلة القادمة

اللجنة السعودية تواصل تتفقد مطار عدن الدولي لمعرفة متطلبات المرحلة القادمة

منذ ساعتين
Photo of اغلقت باحداث اغسطس.. وزارة النقل تعاود مباشرة اعمالها بالعاصمة عدن

اغلقت باحداث اغسطس.. وزارة النقل تعاود مباشرة اعمالها بالعاصمة عدن

منذ ساعتين
Photo of برعاية الرئيس الزُبيدي.. انتقالي العاصمة عدن ينظم الأوبريت الفني الاستعراضي "إرادة شعب" احتفاءً بعيد الاستقلال

برعاية الرئيس الزُبيدي.. انتقالي العاصمة عدن ينظم الأوبريت الفني الاستعراضي "إرادة شعب" احتفاءً بعيد الاستقلال

منذ 3 ساعات
Photo of المستقبل الآمن للتنمية وبناء السلام" تطلق برنامج توعوي عن( مفهوم السلام وأهميته) بالعاصمة عدن

المستقبل الآمن للتنمية وبناء السلام" تطلق برنامج توعوي عن( مفهوم السلام وأهميته) بالعاصمة عدن

منذ 4 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق