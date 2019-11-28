ندوة سياسية في ألمانيا حول ماضي وحاضر المجتمع المدني الجنوبي



4 مايو / برلين



نظم منتدى محمد علي لقمان للدراسات في ألمانيا أمس الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 ندوة نقاشية بعنوان “منظورات على المجتمع المدني في جنوب اليمن: المقاربات الأكاديمية والتغطية الإعلامية في الماضي والحاضر”.

وقدمت في الندوة 4 مداخلات قيمة عنونت المداخلة الأولى بـ ” العصر الذهبي: عدن في الخمسينيات والستينيات” قدمتها الأستاذة هدى محمد علي لقمان.

فيما كانت المداخلة الثانية تحت عنوان “النساء نصف المجتمع تأملات حول ناشطات المجتمع المدني في جنوب اليمن في الفترة ١٩٨٠-٢٠١٠”، قدمتها البروفسورة في جامعة تامبرا الفنلندية سوزان دالجرن، المتخصصة في تطور المجتمع المدني جنوب اليمن.

اما المداخلة الثالثة كان عنوانها ” تأثير تهميش المجتمع المدني في جنوب اليمن على ديناميات الصراع والتعافي في فترة ما بعد الحرب”، قدمتها رشا عبيد من” مبادرة مسار السلام”، وزميل زائر في مركز LSE للنساء والسلام والأمن.

المداخلة الرابعة قدمها الكاتب والباحث الأكاديمي أمين اليافعي من منتدى محمد علي لقمان للدراسات تحت عنوان “جنوب اليمن من خلال أعين وسائل الإعلام العالمية خلال السنوات الماضية”.

أدار الندوة Thānos Petoūris من جامعة لندن .

وساهمت في تنظيم الندوة منظمة الدبلوماسيين المستقليين .