ندوة هامة حول إتفاق الرياض صباح غد في عدن

تعقد يوم غدا السبت الموافق ١٤ ديسمبر ٢٠١٩م الجلسة الافتتاحية لندوة سياسية هامة تحت عنوان (( اتفاقية الرياض… الفرص والتحديات)) والتي ينظمها مركز مدار للدراسات والبحوث بالعاصمة عدن.

وفي تصريح للدكتور فضل الربيعي رئيس المركز والمشرف على أعمال اللجنة التحضيرية للندوة فقد إشار إلى أن تنظيم هذه الندوة السياسية يأتي ضمن اهتمامات المركز المتواصلة في متابعة القضايا العامة واسهاماته العلمية في البحث عن المشكلات والأزمات المختلفة التي يمر بها المجتمع لا سيما اللازمة الراهنة المتمثلة بالحرب العبثية والمستمره منذ خمس سنوات آلقت بضلالها على كاهل المجتمع وخلفت كتير من الماءسي حيث راح ضحيتها الآلاف من الناس فضلاً عن تدمير البنى التحتية.

وأوضح الدكتور الربيعي أن اتفاقية الرياض تمثل فرصة إيجابية في السير نحو إحلال عملية السلام وأنها مرحلة الحرب وتصويب كتير من مساراتها وهذه الاتفاقية التي وقعها كل من المجلس الانتقالي الجنوبي بوصفة القوه الرئيسية المتواجدة على الارض في المناطق المحررة، وبين الحكومة الشرعية اليمنية.

واشار الدكتور الربيعي أن اتفاق الرياض قد جري تحت رعاية دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية معتبرا هذا الاتفاقية بادرة أمل في السير نحو انهاء الحرب ومعالجة الأوضاع وفقاً لمنطق استحقاقاتها الحضارية والسياسة والاجتماعية.

وقال الدكتور الربيعي :” لقد جاء التفكير بهذه الندوة وفي هذا الوقت بوصفها تمثل رافدا اساسيا يساعد الأطراف الموقع عليها في تأمين خطوات الالتزام في تنفيذها على ارض الواقع، نظراً لأهمية الحفاظ على الأمن وإحلال السلام، متوقعين من هذه الندوة النوعية التي سيحضرها نخبة من الأساتذة الأكاديمين والخبراء السياسيين و العسكرين بأن تخرج بنتائج عملية واجرائية سوف يتم إيصالها إلى الجهات المعينة ( الشرعية، الانتقالية، التحالف ) كتوصيات تحدد أهمية تلك الفرص في بناء السلام وكيفية مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص إيجابية نحو انها الحرب.

ويواصل مركز مدار للدراسات عقد العديد من الندوات وورشات العمل منذ سنوات في إطار الانشطة المتنوعة والتي يسلط من خلالها الضوء علي مجمل القضايا السياسية والاجتماعية في الجنوب بشكل عام وعدن على وجه الخصوص.