نزار هيثم يكشف لــ "اليمن العربي" في تصريحات خاصة آخر تطورات اتفاق الرياض

كشف الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي “نزار هيثم” آخر تطورات اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية .

وقال نزار في تصريحات خاصة لــ “اليمن العربي”، إلى الآن هناك جمود متعمد من الشرعية وتصعيد غير مبرر باتجاه الحرب والتحشيد العسكري ضد العاصمة عدن ، بينما نعمل مع الشرفاء بلجنة التهدئة على حفظ الارض الجنوبية والشعب من اي فتنة يقودها الاخوان وهدفنا خفض التصعيد.

وحول موقف المجلس الانتقالي من تصعيد الشرعية كما ذكرت ، قال نزار هيثم بأن موقفهم ايجابي ومعلن مباشرة بعد طلب الأمين العام للامم المتحدة بتركيز الجهود ضد كورونا واستجابتهم لايقاف إطلاق النار من قبل التحالف ، ولكن للاسف الاخوان المُفلسين حد قوله بعد تسليم مناطق الشمال للحوثي اتفقوا على غزو الجنوب مجددا.

وأكد الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي بأنهم لازالوا في حالة الدفاع عن النفس وملتزمين بالتهدئة تنفيذًا لاتفاق الرياض ، وقاموا بإبلاغ التحالف بالخروقات المستمرة التي يقودها الاخوان المُفلسين حد قوله.

يذكر أن اتفاق الرياض هو اتفاق مصالحة جرى بوساطة سعودية ومشاركة تحالف دعم الشرعية بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وجرى التوقيع عليه في العاصمة السعودية الرياض، في 5 نوفمبر 2019، برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس عبدربه منصور هادي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي. مثّل الحكومة الشرعية في توقيع الاتفاق سالم الخنبشي، فيما مثّل المجلس الانتقالي الدكتور ناصر الخبجي.