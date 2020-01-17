صحيفة الأيام

نزع أكثر من 30 لغما في أقل من أسبوع بالضالع

17 يناير، 2020
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الضالع «الأيام» طارق القحطاني

تمكن فريق عسكري متخصص في نزع الألغام والعبوات الناسفة، منذ السبت الماضي وحتى أمس، من نزع أكثر من 30 لُغماً زرعته القوات الحوثية في أماكن مختلفة داخل الوديان وبجانب الطرقات العامة والفرعية في وادي الطعنة غرب حجر، والمناطق المحاذية من الجهة الشرقية لموقع الجب وبتار، وشرق وادي صبيرة والمساويد، ووادي المشاريح في الضالع.

وقد استطاع الفريق الهندسي المتخصص في نزع الألغام والعبوات الناسفة، خلال هذا الأسبوع، اكتشاف ونزع لغم وعبوة ناسفة في وادي الطعنة، وثلاثة ألغام في وادي المساويد، و5 عبوات ناسفة و3 ألغام في وادي المشاريح، وعبوتين ناسفتين و4 ألغام من شرق وادي صبيرة، وجميع تلك الألغام والعبوات الناسفة كانت مزروعة في الوديان الزراعية والطرقات العامة والفرعية التي يمر بها المواطنون بشكل يومي.

هذا، وقد أكد مصدر خاص أن عبوة ناسفة انفجرت بالفريق الهندسي، أمس، أثناء عملية نزعها في وادي شخب غرب قعطبة، مما تسببت في جرح أحد أعضاء الفريق الهندسي العقيد محمد أحمد ناصر الثوير في إحدى قدميه، ليتم إسعافه إلى أحد مستشفيات العاصمة عدن وحالته مستقرة، حسب تأكيد مصادر طبية هناك.

ولا تزال أغلب المناطق التي تم تحريرها من القوات الحوثية في مطلع شهر أكتوبر نهاية العام الماضي، في شمال وغرب الضالع، مليئة بالألغام الأرضية والعبوات الناسفة وتهدد حياة المئات من المواطنين، وهي عبارة عن مناطق تمنع على أهاليها ممارسة حياتهم الطبيعية بشكل يومي، حتى يكتمل المسح الميداني من قبل الفرق الهندسية ونزع ما تبقى منها، حتى تصبح مناطق آمنة ولا تهدد حياة الناس.

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