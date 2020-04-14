نزع 1400 لغم وعبوة ناسفة خلال الأسبوع الثاني من أبريل الجاري

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” من انتزاع 1,401 لغمًا منها 28 لغمًا مضادة للأفراد، و259 لغمًا مضادة للدبابات و1,107 ذخائر غير متفجرة، و7 عبوات ناسفة خلال الأسبوع الثاني من إبريل 2020م،وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن قرابة 160 ألف لغم زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

ويأتي المشروع استمراراً لجهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، حيث يسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنيه يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.