اليمن العربي

نزع 1400 لغم وعبوة ناسفة خلال الأسبوع الثاني من أبريل الجاري

14 أبريل، 2020
0

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” من انتزاع 1,401 لغمًا منها 28 لغمًا مضادة للأفراد، و259 لغمًا مضادة للدبابات و1,107 ذخائر غير متفجرة، و7 عبوات ناسفة خلال الأسبوع الثاني من إبريل 2020م،وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

 

 

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن قرابة 160 ألف لغم زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

 

ويأتي المشروع استمراراً لجهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، حيث يسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنيه يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.

# اليمن
# الشرعية
# مليشيا الحوثي
# المملكة
# .
# مركز الملك سلمان للإغاثة
# مسام
# عبوات ناسفة
# الألغام
# مركز الملك سلمان
# الأطفال
# اليمنية

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أبريل الأسبوع الثاني الجاري خلال لغم من ناسفة نزع وعبوة

إقرا أيضا

Photo of صدمة.. تعرف على عدد ضحايا السيول في صنعاء

صدمة.. تعرف على عدد ضحايا السيول في صنعاء

14 أبريل، 2020
Photo of إعلامي يشيد بدور الإمارات في إجلاء أجانب من سقطرى إلى بلدانهم

إعلامي يشيد بدور الإمارات في إجلاء أجانب من سقطرى إلى بلدانهم

14 أبريل، 2020
Photo of حملة نظافة واسعة لشوارع واحياء زنجبار وجعار في ابين

حملة نظافة واسعة لشوارع واحياء زنجبار وجعار في ابين

14 أبريل، 2020
Photo of عاجل.. التحالف العربي يؤكد إلتزامه بوقف إطلاق النار رغم خروقات الحوثيين

عاجل.. التحالف العربي يؤكد إلتزامه بوقف إطلاق النار رغم خروقات الحوثيين

13 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق