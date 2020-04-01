عدن تايم

نزع 156 الف لغم منذ انطلاق مشروع مسام باليمن

1 أبريل، 2020
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عدن تايم – رعد الريمي

أعلن مدير عام مشروع مسام السيد أسامة القصيبي أن فرق مسام نزعت منذ انطلاقة المشروع ولغاية يوم 26 مارس 156021 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.
وقال القصيبي ببيان نشر على الموقع الرسمي لموقع المشروع :” إن الفرق الهندسية التابعة لمسام نزعت منذ يونيو 2018 ولغاية الآن 99064 ذخيرة غير منفجرة.
وأضاف مدير عام مشروع مسام أن مجموع العبوات الناسفة التي نزعتها الفرق منذ انطلاقة المشروع ولغاية يوم 26 مارس الجاري بلغت 4764.
في حين، ذكر مدير عام مشروع مسام إن مساحة الأراضي التي تم تطهيرها منذ انطلاقة المشروع بلغت 9329715 مترا مربعا.

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