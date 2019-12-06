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نزول فريق اشرافي على سير العمل لفريق المسح التغذوي للاطفال في الازارق

6 ديسمبر، 2019
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نزول فريق اشرافي على سير العمل لفريق المسح التغذوي للاطفال في الازارق

نزل صباح اليوم الخميس الى مديرية الازارق فريق اشرافي من المستوى المركزي وزارة الصحة ومدير برنامج التغذية بمكتب الصحة بالمحافظة وفريق الخاص باليونسف على سير حملة الفرز التغذوي بدعم من منظمة اليونيسف 
نزول للاشراف على سير عمل الفرق في الفرز التغذوي للاطفال المستهدفين دون الخامسه من العمر.
نزل الدكتور عوض العولقي مشرف المسح بوزارة الصحة ومشرف المحافظة الدكتور عواس سعيد مدير برنامج التغذية مكتب الصحة بالمحافظة وفريق الاعلام الخاص باليونيسف الى مديرية الازارق للاشراف على سير العمل الميداني لفرق المسح التغذوي في مديرية الازارق للاطفال المستهدفين دون الخامسة من العمر .
حيث وان الفريق يقوم بمسح الاطفال من دون الخامسة من العمر لمعرفة الاطفال سوء التغذية باستخدام قياس محيط منتصف الذراع للاطفال من ٦ اشهر الى ٥٩ شهر وذلك لتقييم الحالة التغذوية ، حيث ان معرفة الاهمية لهذا المسح ونتائجه والتي ستعكس مؤشراته للتخطيط للانشطة والتدخلات من قبل وزارة الصحة ممثلة بمكتب الصحة بالمحافظة وادارتة الرشيدة ممثلة بالدكتور محمد علي الدبش وكذلك لتدخلات المنظمات في تقديم الدعم لمديرية الازارق
الجدير ذكرة ان المسح التغذوي العام لمحافظة الضالع 2019م تنفذه وزارة الصحة والسكان ممثلة بمكتب عام الصحة والسكان بمحافظة الضالع وبدعم من منظمة اليونيسف UNCIFE
 
* من فؤاد المقرعي

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