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نزول فريق الاستجابة السريعة والتثقيف الصحي إلى وادي ضراء بجيشان للتوعية من فيروس كورونا

1 أبريل، 2020
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نزول فريق الاستجابة السريعة والتثقيف الصحي إلى وادي ضراء بجيشان للتوعية من فيروس كورونا

ضمن  الخطة المعدة من قبل مكتب الصحة بالمديرية  وبرنامج  النزول للزيارات إلى مناطق وقرى واودية مديرية جيشان للتوعية والتعرف على طرق الوقاية وحماية المواطنين من فيروس كورونا الفتاك .نزل صباح اليوم الأربعاء مسؤول التثقيف الصحي الدكتور مبارك طالب قشقوش ومسؤول فريق الاستجابة السريع مبارك فريد صالح حيث تم النزول والزيارة الى وادي ضراء جيشان وكانت تلك الزيارة تهدف إلى التوعية والتثقيف والتعرف على طرق الوقاية من فيروس كورونا .وخلال النزول التقى الفريق بعدد من المواطنين في عدد من قرى الوادي وتم توعيتهم وتوزيع الملصقات وتقديم لهم الإرشادات التوعوية بشأن خطورة فيروس كرونا وكيفية اتخاذ الطرق الواقية من هذا الفيروس .هناك طرق متعددة استخدمها الفريق للتوعية منها توزيع الملصقات وشرح الطرق أيضا والإعلان بكرات الصوت حتى تم تحقيق هدف النزول أن شاء الله .من جانب المواطنين قدموا جزيل شكرهم وتقديرهم للفريق على هذه اللفتة الكريمة والزيارة التوعوية وحظية هذه الزيارة بالقبول من قبل المواطنين .*من يونس بازقامة

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إلى الاستجابة السريعة الصحي بجيشان ضراء فريق فيروس كورونا للتوعية من نزول وادي والتثقيف

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