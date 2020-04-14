عدن الغد

نزول لجنة من الصندوق الاجتماعي للتنمية “فرع عدن” إلى مديرية احور للاطلاع على حجم الاضرار التي خلفتها السيول.

14 أبريل، 2020
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نزول لجنة من الصندوق الاجتماعي للتنمية "فرع عدن" إلى مديرية احور للاطلاع على حجم الاضرار التي خلفتها السيول.

زارت لجنة من الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع عدن مديرية احور اليوم الإثنين برئاسة المهندس فكري الحمزي ضابط مشروع وادي حناذ وعضوية د-ناصر جمباء والمهندس محمد ناصر
حيث اطلع الوفد على حجم الأضرار في القنوات والطرقات الزراعية وانحراف الاراضي وانهيار بعض منشاءات الري اسفل قناة حناذ والقرى المهدده من مياة السيول.
وكان في استقبال الوفد مدير عام مديرية احور العقيد احمد مهدي ومدير مكتب الزراعه والري بالمديرية المهندس علي درويش والشيخ ناصر فرج رئس اللجنه المجتمعية وعضو اللجنة الشيخ فريد عوض والشيخ احمد سعيد رئيس لجنة الأضرار بالمديرية .
وفي اللقاء تم الاتفاق على رفع الأعمال العاجلة والأضرار ومتابعة الصندوق الاجتماعي للتنميه للبحث عن تمويل من البنك الدولي لتنفيذ الاعمال المطلوبة حيث تم الثناء والشكر لتنفيذ مشروع وادي حناذ الممول من البنك الدولي واشراف الفاو وتنفيذ الصندوق الاجتماعي للتنمية ، كما طالبت السلطة المحلية بالمديرية بضرورة استكمال ماتبقى من أعمال المشروع.
* من عبدالله الطحر
 

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