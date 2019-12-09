نزيف مستمر لعناصر مليشيا الحوثي في إب

شيعت مليشيا الحوثي في محافظة اب يوم الاحد ثلاثة من قتلاها لقوا حتفهم بنيران قوات الجيش الوطني بجبهة الفاخر بمحافظة الضالع.

وقالت مصادر محلية ان القتلى الثلاثة وهم أسامة علي عياش وسالم سعيد الحريبي وحمزة أحمد أبو أصبع، قتلوا في مواجهات مع الجيش الوطني بالضالع في ظل خسائر بشرية كبيرة تتلقاها المليشيا الحوثية بمختلف جبهات القتال.

وفي سياق متصل افادت مصادر مطلعة بإصابة قائد نقطة سوق الأحد بمديرية السبرة القيادي المتحوث “إسلام أمين السورقي” في مواجهات مسلحة مع أفراد من عائلته.