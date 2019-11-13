عدن الغد

نسخة اضافية :مأمور «صيرة» يدلي بتوضيح حول قيام شخص بفتح محل بواجهة المتحف العسكري..«تفاصيل»

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 34 دقيقة
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نسخة اضافية :مأمور «صيرة» يدلي بتوضيح حول قيام شخص بفتح محل بواجهة المتحف العسكري..«تفاصيل»

 
أوضح خالد سيدو في تصريح خاص ل«لعدن الغد» أن مااثير عن قيام شخص بفتح محل بواجهة المتحف العسكري، الموضوع لة أكثر من خمسة اشهر وقد قمنا بإغلاقة بالرغم من أن صاحبة كان لدية عقد من التوجية المعنوي بوزارة الدفاع.
وقال مدير عام مديرية «صيرة»: لقد فوجئنا اليوم بفتحة مرة أخرى تزامنآ مع حملة قمنا بها بالتنسيق مع مكتب الأشغال بالمديرية لتصفية الشوارع من المبسطين المعيقين لحركة الناس والسيارات.
وتابع خالد سيدو في تصريحه: لقد أعطينا توجيهات بإغلاقة وعدم السماح لة بممارسة أي عمل ،حتى وإن اثبت ان لدية أوراق لكننا لن نسمح له مطلقاً وخاصة أن المبنى يعتبر من المباني التاريخية والتي تحمل رمزية لمدينة عدن.
ودعا مدير عام مديرية «صيرة» الجهات الحكومة أن تعطي توجيه بإلغاء أي عقد أو توجيهات بهذا الخصوص.

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عدن الغد

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