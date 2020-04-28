عدن تايم

نشرة اسعار الخضار والفواكه في عدن

28 أبريل، 2020
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عممت وزارة الزراعة نشرة بأسعار الخضار والفواكه في عدن.
وتنشر عدن تايم المدى السعري في سوق الجمله بالمنصوره م / عدن
ليوم الثلاثاء
الموافق 28/4/2020
5 رمضان 1441 هجريه

البطاطس 🥔🥔 25 كجم /السله
8500_ 10000
الطماطم 🍅🍅 25 كجم /السله
6000_9000
البصل الأحمر 25 كجم / الشواله
5500_6000
الجزر 🥕🥕 6 كجم/كيس
1200_1400
الباميه 8 كجم / السله
5000_ 6000
الباذنجان 🍆🍆 10 كجم /السله
700_1000
الكوسة 18 كجم/السله
5000 _6000
الخيار 🥒🥒🥒 16 كجم /الكيس
8000_8400
البيبار 8 كجم /السله
4000_5000
البسباس 🌶🌶🌶 8 كجم/السله 4000_5000
كوبيش كبير حبه
1200_1400
كوبيش صغير حبه
900_1000
موز 🍌🍌 30 كجم/ كرتون
6000_7000
الباباي 20 كجم /السله ،،
5000_6000
حبحب 🍉🍉 الكيلو جرا م
330_ 350
شمام 🍈🍈 الكيلو جرام
300 _350
مانجو سوداني 25 كجم/السله
10000_12000
مانجو سمكه 25 كجم/السله
8000_ 14000
مانجو تيمور 25 كجم/السله
20000_25000
ليمون 🍋🍋 20 كجم/السله
10000_12000
مشمش 20كجم/السله
15000_ 20000
الجوافه (فرسك) 18كجم/السله
20000_ 25000

صادر عن اداره التسويق
مكتب الزراعه والري _عدن
إعداد : م. اكرم سعيد محمد يحيى

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اسعار الخضار عدن في نشرة والفواكه

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