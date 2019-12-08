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نشرة اقراص سنكروجيت لعلاج الغثيان والقيء Synchrogit
أقراص سنكروجيت لعلاج الغثيان والقيء Synchrogit من خلال موقع محتوي , يحتوي دواء سنكورجيت على مادة دومبيريدون والتي تزيد من حركة الأمعاء وتخفف من تقلصات الأمعاء والمعدة ويستخدم في علاج الغثيان والقيء الناتج عن تناول ادوية باركنسون .
دواعي استخدام سنكروجيت
- يخفف من الشعور بالقيء والغثيان .
- يساعد في تحريك الطعام من المعدة وخرجها بالقناة الهضمية .
- التخلص من الغثيان الناتج عن تناول بعض الأدوية .
- يعمل على تأخر إفراغ المعدة للطعام .
جرعة دواء سنكروجيت
- يجب اتباع إرشادات الطبيب من حيث الجرعة ومدة العلاج .
- جرعة الاعتيادية للبالغين والأطفال أكبر من 16 عام : يتم تناول جرعة بمعدل 10 مجم ما يعادل قرص واحد 3 مرات في اليوم .
- لا يجب تجاوز الحد الأقصى للجرعة اليومية وهو 3 أقراص في اليوم .
- يتم تحديد الجرعة للأطفال على حسب وزن الطفل والحالة الصحية ولا يجب تجاوز الجرعة التي يحددها الطبيب .
- يتم تناول الجرعة قبل الاكل بنصف ساعة .
- لا ينصح بتناول سنكروجيت لمدة طويلة .
موانع استخدام سنكروجيت
- لا ينصح باستخدام Synchrogit للمرأة الحامل أو في حالة وجود خطط مستقبلية للحمل .
- يجب الامتناع عن الرضاعة الطبيعية في حالة تناول سنكروجيت .
- لا ينصح بتناول Synchrogit لمن يعانون من خلل في وظائف الكبد .
- لمرضى الكلى تجنب تناول العقار .
- يجب قبل استخدام سنكروجيت إخبار الطبيب الأدوية والمكملات الغذائية التي يتم تناولها حتى لا يحدث تفاعل بين الادوية .
- لا يجب استخدام سنكروجيت لمن لديهم فرط حساسية تجاه المواد الفعال .
- لمن يعانون من أمراض القلب تجنب استخدام العقار خاصة لمن يعانون من زيادة ضربات القلب .
- لا يوصف دواء سنكروجيت لمن يعانون من أورام الغدة النخامية .
- يحذر تناول Synchrogit لمن يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي وخاصة لمن يعانون من انسداد في الأمعاء أو نزيف داخلي .
الاعراض الجانبية لدواء سنكروجيت
عند تناول أقراص Synchrogit لعلاج الغثيان والقيء قد يصاحب تناول العقار ظهور بعض الأعراض الجانبية منها :
- جفاف في الفم وصداع وهذه من الاعراض الشائعة .
أعراض جانبية نادرة
- خروج الحليب من الثدي .
- اضطرابات في الدورة الشهرية .
- زيادة حجم الثدي عند الرجال.
- التعب والإرهاق .
- طفح جلدي وحكة جلدية .
آلية عمل سنكروجيت
يعمل دواء سنكروجيت على تثبيط الدوبامين من الارتباط في مستقبلات الطرفية مما يزيد من حركة الجهاز الهضمي ويؤثر على معدل الافرازات الهضمية ويسرع من عملية تفرغ الأمعاء .
سعر دواء سنكروجيت
- Synchrogit اقراص بتركيز 10 مجم سعر العبوة 8 جنية مصري .
يتم إنتاج سنكروجيت بواسطة شركة راميدا .
موقع محتوي غير مسئول عن تناول سنكروجيت بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي .
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