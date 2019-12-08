نشرة اقراص سنكروجيت لعلاج الغثيان والقيء Synchrogit

أقراص سنكروجيت لعلاج الغثيان والقيء Synchrogit من خلال موقع محتوي , يحتوي دواء سنكورجيت على مادة دومبيريدون والتي تزيد من حركة الأمعاء وتخفف من تقلصات الأمعاء والمعدة ويستخدم في علاج الغثيان والقيء الناتج عن تناول ادوية باركنسون .

دواعي استخدام سنكروجيت

يخفف من الشعور بالقيء والغثيان .

يساعد في تحريك الطعام من المعدة وخرجها بالقناة الهضمية .

التخلص من الغثيان الناتج عن تناول بعض الأدوية .

يعمل على تأخر إفراغ المعدة للطعام .

جرعة دواء سنكروجيت

يجب اتباع إرشادات الطبيب من حيث الجرعة ومدة العلاج .

جرعة الاعتيادية للبالغين والأطفال أكبر من 16 عام : يتم تناول جرعة بمعدل 10 مجم ما يعادل قرص واحد 3 مرات في اليوم .

: يتم تناول جرعة بمعدل 10 مجم ما يعادل قرص واحد 3 مرات في اليوم . لا يجب تجاوز الحد الأقصى للجرعة اليومية وهو 3 أقراص في اليوم .

يتم تحديد الجرعة للأطفال على حسب وزن الطفل والحالة الصحية ولا يجب تجاوز الجرعة التي يحددها الطبيب .

يتم تناول الجرعة قبل الاكل بنصف ساعة .

لا ينصح بتناول سنكروجيت لمدة طويلة .

موانع استخدام سنكروجيت

لا ينصح باستخدام Synchrogit للمرأة الحامل أو في حالة وجود خطط مستقبلية للحمل .

يجب الامتناع عن الرضاعة الطبيعية في حالة تناول سنكروجيت .

لا ينصح بتناول Synchrogit لمن يعانون من خلل في وظائف الكبد .

لمرضى الكلى تجنب تناول العقار .

يجب قبل استخدام سنكروجيت إخبار الطبيب الأدوية والمكملات الغذائية التي يتم تناولها حتى لا يحدث تفاعل بين الادوية .

لا يجب استخدام سنكروجيت لمن لديهم فرط حساسية تجاه المواد الفعال .

لمن يعانون من أمراض القلب تجنب استخدام العقار خاصة لمن يعانون من زيادة ضربات القلب .

لا يوصف دواء سنكروجيت لمن يعانون من أورام الغدة النخامية .

يحذر تناول Synchrogit لمن يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي وخاصة لمن يعانون من انسداد في الأمعاء أو نزيف داخلي .

الاعراض الجانبية لدواء سنكروجيت

عند تناول أقراص Synchrogit لعلاج الغثيان والقيء قد يصاحب تناول العقار ظهور بعض الأعراض الجانبية منها :

جفاف في الفم وصداع وهذه من الاعراض الشائعة .

أعراض جانبية نادرة

خروج الحليب من الثدي .

اضطرابات في الدورة الشهرية .

زيادة حجم الثدي عند الرجال.

التعب والإرهاق .

طفح جلدي وحكة جلدية .

آلية عمل سنكروجيت

يعمل دواء سنكروجيت على تثبيط الدوبامين من الارتباط في مستقبلات الطرفية مما يزيد من حركة الجهاز الهضمي ويؤثر على معدل الافرازات الهضمية ويسرع من عملية تفرغ الأمعاء .

سعر دواء سنكروجيت

Synchrogit اقراص بتركيز 10 مجم سعر العبوة 8 جنية مصري .

يتم إنتاج سنكروجيت بواسطة شركة راميدا .

موقع محتوي غير مسئول عن تناول سنكروجيت بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي .

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