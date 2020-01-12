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نشرة اقراص سيبروسين مضاد حيوي Ciproin
أقراص سيبروسين مضاد حيوي Ciproin من خلال موقع محتوي , ينتمي دواء سيبروسين إلى مجموعة ادوية المضاد الحيوي التي تستخدم في علاج الأمراض الناتجة عن العدوي البكتيرية .
المادة الفعالة : مادة Ciprofloxacin .
دواعي استخدام سيبروسين
- دواء مضاد حيوي
- يوصف كعلاج أساسي لعلاج مرض الجمرة الخبيثة .
- علاج التهاب الجهاز البولي الجرثومي .
- علاج التهاب البروستاتا .
- علاج العدوى التي تسبب الإسهال .
- علاج إسهال السفر .
- الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي .
- التهاب الحلق واللوزتين .
- التهاب الجيوب الأنفية .
- التهاب الأذن الوسطى الحاد .
- التهاب الرئوي الشديد .
- علاج التهابات السطحية للعين .
- علاج قرحة القرنية .
جرعة دواء سيبروسين
- الجرعة الاعتيادية للبالغين أكبر من 18 عام : الأقراص يتم تناول قرص كل 12 ساعة لمدة أسبوع أو اسبوعين , المحلول الوريدي يتم أخذ حقنة بالوريد تعادل 400 مجم كل 12 ساعة .
- الجرعة للأطفال أقل من 18 عام : يتم تحديد الجرعة على حسب الوزن وعمر المريض والحالة المرضية .
- يستمر مدة العلا الجمرة الخبيثة حتى 60 يوم .
- يجب اتباع إرشادات الطبيب من حيث الجرعة ومدة العلاج .
- في حالة نسيان اخذ الجرعة يمكن تناولها فور تذكرها إلا في حالة قرب ميعاد الجرعة التالية .
الاثار الجانبية لاقراص سيبروسين
قد أستخدام أقراص أو قطرة أو حقن Ciproin قد يصاحبها ظهور بعض الأعراض الجانبية منها :
- آلام في العين عند التعرض للضوء .
- احتقان ملتحمة العين .
- تغير طعم الفم .
- ظهور حكة جلدية أو حكة في العينين .
- الشعور بالغثيان .
- حرقان مؤقت في العين .
- استسقاء الجقن .
- التهابات قرنية العين .
- تقشر في جفون العين .
- تصبغ قرنية العين .
تحذيرات استخدام سيبروسين
- يجب استشارة الطبيب قبل استخدام Ciproin أثناء فترة الحمل والرضاعة حيث إنه من الادوية الغير مسموح بها أثناء فترة الحمل والرضاعة والتي قد تلحق بالضرر على الجنين والطفل الرضيع .
- ينصح بتناول الكثير من الماء أثناء فترة العلاج .
- لا يجب تناول منتجات الألبان ومشتقاتها والتي تحتوى على كالسيوم حيث تقلل من فاعلية العقار .
- ينصح بتجنب التعرض للشمس أثناء فترة العلاج حيث إنها تسبب حكة واحمرار بالجلد .
- لا يجب استخدام سيبروسين لمن يعانون من قصور في وظائف الكبد أو الكلي .
- لمن يعانون من مرض الصرع تجنب استخدام سيبروسين .
- لا يوصف دواء Ciproin لمن يعانون من الوهن العضلي الوبيل مرض انيميا الفول .
- يستخدم سيبروسين بحذر لمرضي السكر حيث إنه قد يسبب هبوط في مستوى السكر في الدم .
- يستخدم سيبروسين تحت إشراف الطبيب لمن يتجاوزن عمر 60 عام .
- يستخدم بحذر لمرضي القلب وتحت إشراف طبي .
التفاعل العقاري مع سيبروسين
تناول Ciproin مع أدوية WARFARINE و THEOPHYLLINE تزيد من تأثير المادة الفعالة في الدم ولذلك يجب عدم تناولهم مع بعض بشكل متزامن .
سعر دواء سيبروسين
- أقراص Ciproin بتركيز 750 مجم سعر العبوة 52.5 جنيه مصري .
- أقراص Ciproin بتركيز 500 مجم سعر العبوة 48 جنية مصري .
يتم إنتاج دواء سيبروسين بواسطة شركة إيبيكو .
موقع محتوي غير مسئول عن تناول أقراص سيبروسين بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي .
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