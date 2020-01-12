نشرة اقراص سيبروسين مضاد حيوي Ciproin

أقراص سيبروسين مضاد حيوي Ciproin من خلال موقع محتوي , ينتمي دواء سيبروسين إلى مجموعة ادوية المضاد الحيوي التي تستخدم في علاج الأمراض الناتجة عن العدوي البكتيرية .

المادة الفعالة : مادة Ciprofloxacin .

دواعي استخدام سيبروسين

دواء مضاد حيوي

يوصف كعلاج أساسي لعلاج مرض الجمرة الخبيثة .

علاج التهاب الجهاز البولي الجرثومي .

علاج التهاب البروستاتا .

علاج العدوى التي تسبب الإسهال .

علاج إسهال السفر .

الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي .

التهاب الحلق واللوزتين .

التهاب الجيوب الأنفية .

التهاب الأذن الوسطى الحاد .

التهاب الرئوي الشديد .

علاج التهابات السطحية للعين .

علاج قرحة القرنية .

جرعة دواء سيبروسين

الجرعة الاعتيادية للبالغين أكبر من 18 عام : الأقراص يتم تناول قرص كل 12 ساعة لمدة أسبوع أو اسبوعين , المحلول الوريدي يتم أخذ حقنة بالوريد تعادل 400 مجم كل 12 ساعة .

: الأقراص يتم تناول قرص كل 12 ساعة لمدة أسبوع أو اسبوعين , المحلول الوريدي يتم أخذ حقنة بالوريد تعادل 400 مجم كل 12 ساعة . الجرعة للأطفال أقل من 18 عام : يتم تحديد الجرعة على حسب الوزن وعمر المريض والحالة المرضية .

: يتم تحديد الجرعة على حسب الوزن وعمر المريض والحالة المرضية . يستمر مدة العلا الجمرة الخبيثة حتى 60 يوم .

يجب اتباع إرشادات الطبيب من حيث الجرعة ومدة العلاج .

في حالة نسيان اخذ الجرعة يمكن تناولها فور تذكرها إلا في حالة قرب ميعاد الجرعة التالية .

الاثار الجانبية لاقراص سيبروسين

قد أستخدام أقراص أو قطرة أو حقن Ciproin قد يصاحبها ظهور بعض الأعراض الجانبية منها :

آلام في العين عند التعرض للضوء .

احتقان ملتحمة العين .

تغير طعم الفم .

ظهور حكة جلدية أو حكة في العينين .

الشعور بالغثيان .

حرقان مؤقت في العين .

استسقاء الجقن .

التهابات قرنية العين .

تقشر في جفون العين .

تصبغ قرنية العين .

تحذيرات استخدام سيبروسين

يجب استشارة الطبيب قبل استخدام Ciproin أثناء فترة الحمل والرضاعة حيث إنه من الادوية الغير مسموح بها أثناء فترة الحمل والرضاعة والتي قد تلحق بالضرر على الجنين والطفل الرضيع .

ينصح بتناول الكثير من الماء أثناء فترة العلاج .

لا يجب تناول منتجات الألبان ومشتقاتها والتي تحتوى على كالسيوم حيث تقلل من فاعلية العقار .

ينصح بتجنب التعرض للشمس أثناء فترة العلاج حيث إنها تسبب حكة واحمرار بالجلد .

لا يجب استخدام سيبروسين لمن يعانون من قصور في وظائف الكبد أو الكلي .

لمن يعانون من مرض الصرع تجنب استخدام سيبروسين .

لا يوصف دواء Ciproin لمن يعانون من الوهن العضلي الوبيل مرض انيميا الفول .

يستخدم سيبروسين بحذر لمرضي السكر حيث إنه قد يسبب هبوط في مستوى السكر في الدم .

يستخدم سيبروسين تحت إشراف الطبيب لمن يتجاوزن عمر 60 عام .

يستخدم بحذر لمرضي القلب وتحت إشراف طبي .

التفاعل العقاري مع سيبروسين

تناول Ciproin مع أدوية WARFARINE و THEOPHYLLINE تزيد من تأثير المادة الفعالة في الدم ولذلك يجب عدم تناولهم مع بعض بشكل متزامن .

سعر دواء سيبروسين

أقراص Ciproin بتركيز 750 مجم سعر العبوة 52.5 جنيه مصري .

أقراص Ciproin بتركيز 500 مجم سعر العبوة 48 جنية مصري .

يتم إنتاج دواء سيبروسين بواسطة شركة إيبيكو .

موقع محتوي غير مسئول عن تناول أقراص سيبروسين بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي .

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