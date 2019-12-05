نشرة برشلونة .. تشكيلة البرسا المتوقعة في المباراة القادمة ضد مايوركا

موقع سبورت 360 – يستعد نادي برشلونة لملاقاة نظيره ريال مايوركا مساء يوم السبت القادم، ضمن الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري الدرجة الأولى الإسباني “الليجا”، على ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني.

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ويحتل نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة وبفارق الأهداف فقط عن صاحب المركز الثاني نادي ريال مدريد.

تشكيلة برشلونة المتوقعة في المباراة القادمة ضد مايوركا

موقع سبورت 360 – يستقبل برشلونة ضيفه ريال مايوركا في ملعب الكامب نو مساء يوم السبت المقبل في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.

و توقعت صحيفة ماركا الإسبانية التشكيلة التي سيدفع بها المدرب إرنستو فالفيردي ضد مايوركا في المباراة ، و جاءت على النحو التالي :

حراسة المرمى : مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع : كليمو لونجليه ، جيرارد بيكيه ، جونيور فيربو و سيرجي روبيرتو.

خط الوسط : سيرجيو بوسكيتس ، أرثور ميلو و فرينكي دي يونج.

خط الهجوم : ليونيل ميسي ، أنطوان جريزمان و لويس سواريز.

برشلونة يوافق على رحيل مدافعه ولكن بشرط

موقع سبورت 360 – كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية صباح اليوم الخميس، عن موافقة نادي برشلونة بقيادة المدرب الباسكي إرنستو فالفيردي على بيع المدافع الفرنسي الشاب جان كلير توديبو، في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقاً للصحيفة الموالية لنادي ريال مدريد، فإن مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني مستعدون لبيع جان كلير توديبو في يناير، ولكن بشرط، هو إضافة شرط إعادته مجدداً للفريق الكتالوني.

وأوضحت أن هناك العديد من الأندية الكبرى في القارة العجوز “أوروبا”، تسعى للتعاقد مع المدافع الفرنسي الشاب توديبو من النادي الكتالوني برشلونة، على رأسهم يوفنتوس الإيطالي.

فيجو يرد على بوتي: لا وجود للعنصرية في برشلونة

موقع سبورت 360 – رد البرتغالي لويس فيجو لاعب برشلونة وريال مدريد السابق على تصريحات الفرنسي إيمانويل بوتي ، لاعب البارسا السابق ، التي قال من خلالها أنه عانى من بعض العنصرية داخل غرفة ملابس الفريق الكتالوني.

و قال فيجو في تصريحات أبرزتها يومية آس الإسبانية اليوم الخميس ” لم يسبق لي أن شعرت بأي نوع من العنصرية في غرفة ملابس برشلونة”.

و أضاف مفيداً ” كنت لاعباً أجنبياً و تلقيت معاملة جيدة من الإسبانيين و الكتالونيين ، تأمين الكلاسيكو ؟ لعبت في برشلونة بدون ضمانات أمن و سلامة ، في الوقت الحاضر لو أرادوا فعل ذلك فليفعلوا”.

هل ظلم رونالدو في ترتيب الكرة الذهبية؟ أسطورة برشلونة يُجيب

موقع سبورت 360 – أعرب ريفالدو فيتور بوربا فيريرا لاعب برشلونة السابق عن اعتقاده بأن كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس كان يستحق المركز الثاني في ترتيب جائزة الكرة الذهبية خلف ليونيل ميسي.

ونقلت صحيفة “آس” الإسبانية عن أسطورة نادي برشلونة قوله : “أعتقد أن كريستيانو رونالدو كان يستحق المركز الثاني في جدول ترتيب الكرة الذهبية بعد ليونيل ميسي ، حتى لو كان فان دايك لاعباً جيداً”.

وبرر ريفالدو تصريحاته هذه وأضاف : “فان دايك يعتبر مدافعاً كبيراً ولا شك في ذلك ، لكن سحر كرة القدم وما يحدث فيها من روعة وإثارة يتحقق بالأهداف والمراوغات ، وهذا ما يقوم به لاعبو خط الهجوم”.

لاوتارو مارتينيز يُريح إنتر ميلان ويستبعد الرحيل إلى برشلونة

موقع سبورت 360 – بعث المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز برسالة طمأنينة لمشجعي نادي إنتر ميلان بالتأكيد على أن الإنتر هو منزله.

قال لاوتارو في حديثه لشبكة سكاي سبورت : “إنتر هو منزلي.. بالنسبة لي فإن هذا النادي مهم جداً والمشجعين دائماً لطيفين معي وأجد هذا رائعاً”.

استطرد : “أحاول أن أعمل بتواضع وأن أظهر أنني جدير بهذا القميص لأنني أريد أن أعطي جماهير النيراتزوري وأسرتي أكبر قدر ممكن من الفرح.. ولا أفكر فقط سوى في المباراة القادمة للإنتر”.

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