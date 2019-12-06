نشرة برشلونة .. رسمياً : ميسي لاعب الشهر في الدوري الإسباني

موقع سبورت 360 – يستمر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة نادي برشلونة الإسباني في حصد الجوائز الفردية بحصوله على جائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الإسباني عن شهر نوفمبر.

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وتتواصل الأفراح بالنسبة للبرغوث الأرجنتيني بعد حصوله على جائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه يوم الإثنين الماضي.

رسمياً .. ليونيل ميسي لاعب الشهر في الدوري الإسباني

موقع سبورت 360 – حصد ليونيل ميسي نجم فريق نادي برشلونة جائزة جديدة بعدما تُوج لاعب الشهر في الدوري الإسباني عن نوفمبر.

وتتواصل الأفراح بالنسبة للبرغوث الأرجنتيني بعد حصوله على جائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه يوم الإثنين الماضي.

اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً تفوق على فيرجيل فان دايك نجم ليفربول الإنجليزي بفارق ضئيل جداً ليحصد جائزة مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب في العالم 2019.

أليجري: ميسي وتشافي وإنييستا قادوا جوارديولا إلى النجاح

موقع سبورت 360 – يعتقد المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري أن للثلاثي الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسبانيين تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا دور كبير في النجاحات التي حققها المدرب الإسباني بيب جوارديولا خلال مسيرته الكروية.

وقال أليجري في تصريح لصحيفة “كوريري ديلا سيرا” الإيطالية “تابعنا جوارديولا لسنوات عديدة من أجل فهم طريقته باللعب، لقد كان استثناءً، لم تكن كرة القدم للجميع في حقبته، وولد برشلونة التاريخي بثلاثة لاعبين عظماء يضغطون بقوة ويحبسون المنافس في مناطقه”.

وأضاف “عندما سمعت أريجو ساكي يتحدث عن كرة القدم واللعب بتكتيك هجومي غضبت ولم أفهم ما قاله، لماذا ألعب 20 تمريرة بطول متر واحد بدلاً من اللعب بشكلٍ عامودي ؟، شاهدت عدة مباريات لأريجو ساكي وأتذكر عندما فاز ميلان على ريال مدريد بخماسية نظيفة، لقد لعب ميلان بشكلٍ عامودي واعتمد الريال على التمريرات الكثير وبشكلٍ هادئ، اللعب بهذه الطريقة ليس سهلاً لكن إذا نجح فهو رائع”.

رونالد كومان لا يستبعد تدريب برشلونة

موقع سبورت ٣٦٠ – لم يستبعد المدرب رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا الأول لكرة القدم، توليه تدريب فريق برشلونة الإسباني في المستقبل القريب لخلافة إرنستو فالفيردي.

وتحدث رونالد كومان في تصريحات خاصة لصحيفة “ماركا” الإسبانية قائلاً: “لدي عامان أخران مع المنتخب الوطني، أنا لا أحب التحدث عن برشلونة، هذا غير مريح لأسباب عديدة، والآن لدي وظيفة وليس من العدل الحديث عن هذا”.

وأضاف: “إذا جاءت تلك الفرصة ، فقد جاءت ، وإذا لم تأتي ، فلن تأتي، هناك أشياء أكثر أهمية في الحياة ، وهي لا تقل أبداً”.

تشيلسي يدرس الانقضاض على عثمان ديمبيلي في يناير

موقع سبورت 360 – يدرس نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم الانقضاض على مهاجم برشلونة عثمان ديمبيلي في سوق الانتقالات الشتوية بعد رفع عقوبة منعه من تسجيل اللاعبين.

وقالت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية أن كبار المسؤولين في تشيلسي عقدوا اجتماعاً مع وكيل أعمال ديمبيلي للتباحث حول العقد وإلاتفاق على كل شيء قبل التفاوض المباشر مع برشلونة.

وبحسب ما ورد، فقد أجرى موسى سيسوكو وكيل أعمال النجم الفرنسي مفاوضات مع باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي الذي قدم 95 مليون يورو للحصول على خدماته في الصيف القادم.

أنطوان جريزمان .. برشلونة يمتلك آلة بشرية ضد الإصابات !

موقع سبورت 360 – سواء كنت مع أو ضد قرار نادي برشلونة الإسباني بالتعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان، أو ترى بأنه لم يصل للمستوى المنتظر منه مع البلاوجرانا، ولكن عندما تقرأ هذا التقرير ستعلم بأن البرسا يمتلك آلة بشرية ضد الإصابات.

تعاقد نادي برشلونة مع النجم الفرنسي أنطوان جريزمان صاحب 28 عاماً الصيف الماضي قادماً من فريق أتلتيكو مدريد الإسباني بمبلغ قدّر بـ 120 مليون يورو.

ولكن حتى الآن، لم يظهر الفرنسي بالمستوى المنتظر منه في برشلونة، بتسجيله فقط خمسة أهداف، وصناعة 3 آخرين في 18 مباراة شارك فيهم حتى الآن مع البلاوجرانا، ولكن هذا لا يلغي فكرة أنه لاعب ضد الإصابات، آلة بشرية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

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