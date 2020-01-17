نشرة برشلونة.. طلبات سيتيين وموقف فالفيردي

سبورت 360 – بدأ المدرب الإسباني كيكي سيتيين المدير الفني الجديد لفريق برشلونة الاسباني رسم ملامح فريقه في الكامب نو.

و تحدث سيتيين مع إدارة برشلونة بخصوص مستقبل الثنائي أرتورو فيدال و إيمرسون وتوجه بطلبات على طاولة الإدارة بشأنهما.

كريستيانو رونالدو وبرشلونة يتصدران التصنيف الرقمي في الصين

أكدت الأرقام المتعلقة بالتصنيف الرقمي أن كريستيانو رونالدو ما زال يتصدر المشهد في الشرق الأقصى بعد أن احتل قائمة أفضل لاعبي كرة القدم المؤثرين على شبكة الإنترنت في الصين للعام الثاني على التوالي.

يحتل برشلونة المركز الأول في قائمة الأندية الأكثر متابعة عبر شبكة الإنترنت في الصيف ، حيث قفز من المركز الخامس ليتفوق على منافسيه التاريخي ريال مدريد.

وكانت المفاجأة الكبيرة في تصنيف نادي تشيلسي الذي قفز بين مانشستر يونايتد وليفربول اللذان يتمتعان بشعبية تاريخية كبيرة ، ليصبح النادي اللنديي الأكثر شعبية في الصين في المركز الثالث.

بوتشيتينو يشيد بفالفيردي بعد إقالته من تدريب برشلونة

أشاد المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني السابق لفريق توتنهام هوتسبر الإنجليزي بنظيره الإسباني إرنستو فالفيردي المدرب الأسبق لفريق برشلونة الإسباني بعد إقالته من كرسي تدريب البارسا مؤخراً.

و قال بوتشيتينو في تصريحات صحفية ” فالفيردي قدم عملاً مميزاً في برشلونة ، ها هو يترك الفريق و هو متصدر لجدول ترتيب الدوري الإسباني “.

برشلونة يتلقى أخباراً جيدة قبل مواجهة غرناطة

شهدت تدريبات برشلونة التي جرت اليوم الخميس مواصلة الاستعداد للمباراة القادمة ضد غرناطة ، والمقررة يوم الأحد المقبل في الجولة 20 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشارك حارس المرمى مارك أندريه تير شتيجن ولاعب خط الوسط أرتور ميلو في مران اليوم بشكل طبيعي بقيادة المدرب كيكي سيتيين ، وسط توقعات بحصولهما على التصريح الطبي في وقت لاحق.

وأظهرت الصور واللقطات أن الحارس الألماني والنجم الرازيلي في حالة بدنية جيدة ، مما يعني إنه سيتم استدعائهما للعب يوم الأحد القادم التي ستقام في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

كيكي سيتيين يطالب برشلونة باستعادة إيمرسون من بيتيس

طلب كيكي سيتيين مدرب برشلونة الإسباني لكرة القدم من مجلس إدارة النادي بالعمل على استعادة اللاعب إيمرسون أباريسيدو خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

ويرتبط اللاعب البرازيلي الشاب بعقد مع ريال بيتيس على سبيل الإعارة حتى نهاية شهر يونيو /حزيران من عام 2021 ، ولكن من الممكن أن يتم فسخ العقد بناءً على دفع الشرط الجزائي.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن نادي برشلونة يخطط لإعادة المدافع البالغ من العمر 21 عاماً إلى ملعب كامب نو خلال سوق الانتقالات الشتوية وذلك بعد طلب تقدم به المدرب الجديد.

فالفيردي يتنازل عن مستحقاته المالية من برشلونة

أظهر إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة لفتة طيبة تجاه النادي بعد أن قرر فسخ عقده بالتراضي بدون المطالبة بالحصول على باقي مستحقاته المالية.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، تفهّم فالفيردي قرار برشلونة خلال الاجتماع الذي عقده مع الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو، وأبلغ وكيل أعماله أن يفسخ العقد بالتراضي.

وأضاف التقرير أن فالفيردي أظهر أناقة كبيرة أثناء وبعد معرفته بقرار إدارة النادي بالاستغناء عن خدماته، فمعظم المدربين يطالبون بالحصول على راتب المدة المتبقية في العقد عندما يتم إقالتهم.

تشافي يخرج عن صمته ويوضح سبب رفضه تدريب برشلونة

خرج تشافي هيرنانديز أسطورة برشلونة ومدرب نادي السد عن صمته بشأن رفضه عرض إدارة النادي الكاتالوني لخلافة المدرب إرنستو فالفيردي الذي تم إقالته من منصبه بسبب سوء النتائج والأداء.

وقال تشافي في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية “نعم تلقيت عرضاً من برشلونة بحضور إريك أبيدال وأوسكار جراو، لم أقبل ذلك، لأنه من المبكر جداً على هذا، لكن سيبقى حلمي في المستقبل هو أن اصبح مدرباً لبرشلونة”.

وتابع “أولاً أخبرت أسرتي بالعرض، ثم لاعبي السد لأنهم كانوا يتابعون القضية، خلال تلك الأيام الثلاثة لم أكن في أفضل وضع لي، لكن الآن أركز على السد فقط”.

سيتيين يمنع رحيل فيدال عن برشلونة

يريد كيكي سيتيين المدير الفني الجديد لفريق برشلونة الاحتفاظ بالنجم التشيلي آرتورو فيدال ضمن خياراته فيما تبقى من موسم النادي الكاتالوني.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن المدرب سيتيين واثق من الإمكانيات الفنية لدى المحارب التشيلي وأنه سيخدُم طريقة لعبه.

ويصمم مدرب ريال بيتيس السابق على بقاء فيدال، وهو الأمر الذي أوضحه للإدارة منذ بدء مفاوضات جلبه إلى ملعب الكامب نو.

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