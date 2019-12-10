نشرة برشلونة.. غياب ميسي ووضعية فيدال في الكامب نو

موقع سبورت 360 – لن يشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني في مباراة فريقه أمام إنتر ميلان الإيطالي مساء الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

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غياب ميسي تزامن مع إعلان الاتحاد الإسباني عن الحكم الذي سيدير موقعة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الكامب نو في الثامن عشر من ديسمبر الجاري.

كونتي: برشلونة سيلعب أمامنا بدون ضغوطات لكن هذا ليس كافياً

أكد الإيطالي أنطونيو كونتي، المديرالفني لنادي إنتر ميلان، على رغبة فريقه في تخطي برشلونة والصعود للدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال أنطونيو كونتي في المؤتمر الصحفي للمباراة: “نحن نلعب من أجل خطف بطاقة التأهل، وهذه اللحظة هي الأهم بكل تأكيد”.

وتابع: “برشلونة أحد أربع أو خمس فرق تبدأ المنافسة دائماً من أجل الفوز بالبطولة، هم فريق قوي للغاية وحسموا المركز الأول في المجموعة، وهذا يعني بأنهم بإمكانهم اللعب دون أي ضغوطات من الممكن أن تخلق لنا المشاكل”.

وأردف: “لكن هذا لا يغير شيء، ولن يكون كافياً بالنسبة لنا، نحتاج للعب بشكل جيد وإعطاء كل ما لدينا في الملعب”.

ميسي يغيب عن برشلونة أمام إنتر ميلان

يغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني عن مباراة فريقه ضد إنتر ميلان الإيطالي مساء الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

و قرر المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة استبعاد ميسي من القائمة نظراً لحسم البارسا الأمور في المجموعة.

و عرفت قائمة البارسا أيضاً غياب جيرارد بيكيه ، وسيرجي روبيرتو في حين تلقى الشاب أنسو فاتي التصريح الطبي للمشاركة مع الفريق في المباريات.

هيرنانديز هيرنانديز حكماً لكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على تويتر بأن هيرنانديز هيرنانديز سيكون حكماً لمباراة كلاسيكو إسبانيا المنتظرة بين برشلونة وريال مدريد، في المباراة المؤجلة من الجولة 10 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

وأعلنت لجنة الحكام الإسبانية مساء اليوم الإثنين عن تعيين هيرنانديز هيرنانديز حكماً لمباراة الكلاسيكو، بالإضافة إلى تعيين ريكاردو دي بورخوس حكماً للفيديو خلال اللقاء.

بدورها أشارت صحيفة سبورت الإسباني إلى أن هيرنانديز هيرنانديز كان قد تم تعيينه لإدارة لقاء العودة في الموسم الماضي بملعب “سانتياجو برنابيو”، ولكنه تعرض للإصابة في أحدى دورات الفيفا الخاصة بالحكام.

إيقاف ميسي .. هوس زيدان قبل الكلاسيكو

نشرت صحيفة سبورت الإسبانية تقريراً يوضح انشغال زين الدين زيدان بمعضلة إيقاف ليونيل ميسي نجم برشلونة خلال مباراة الكلاسيكو التي ستجمعهما في 18 من شهر ديسمبر الجاري.

وتعد مواجهة ميسي كابوس لجميع الأندية الإسبانية والأوروبية، وذلك بسبب قدرته الكبيرة على صناعة الفارق مهما كانت الرقابة المفروضة عليه، وعادةً ما يتألق في مباريات الكلاسيكو تحديداً.

وتمكن ميسي من تسجيل 26 هدفاً في شباك ريال مدريد خلال مسيرته الاحترافية، ويعد الهداف التاريخي لمواجهات الكلاسيكو، عدا عن أنه صنع 14 هدفاً، وهو رقم قياسي أيضاً لم يصل إليه أي لاعب آخر.

بارتوميو يوضح موقف برشلونة من بيع فيدال ويتجاهل لاوتارو

أعلن جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني بقاء لاعب الوسط التشيلي المحارب أرتورو فيدال خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وتحدث بارتوميو لصحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية قبل المباراة بين برشلونة وإنتر ميلان، قائلاً “لا نتوقع أي حركة في يناير، نحن لا نفتقد أي شيء ولا نريد خسارة أحد، لقد واجهت عدة لاعبين أرادوا الرحيل، لكن لم يحدث شيء في يناير، وفي نهاية الموسم سمحنا برحيل بعضهم وفي أوقات أخرى أقنعنا أخرين بالبقاء”.

وتطرق بارتوميو في حديثه إلى إمكانية التوقيع مع المهاجم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز، بقوله “هذا السؤال فخ، أستطيع القول أن إنتر ميلان يلعب بشكلٍ جيد وليس لوتارو الوحيد الذي أثار إعجابي، ليس صدفة أن يكون الإنتر متصدراً للدوري الإيطالي”.

مكاتب المراهنات ترشح إنتر ميلان للفوز على برشلونة

رشحت شركات المراهنات العالمة إنتر ميلان الإيطالي للفوز على ضيفه برشلونة الإسباني خلال المباراة التي ستقام على ملعب جوزيبي مياتزا يوم غد الثلاثاء، وذلك ضمن إطار الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب موقع “بيت 365 العالمي” المتخصص في المراهنات الرياضية، فإن إنتر ميلان هو الأقرب للفوز في لقاء الغد، وبنسبة كبيرة أيضاً، حيث أن الرهان عليه منخفض جداً مقارنة بالبرسا.

ويبلغ الرهان على فوز إنتر ميلان 1.62 يورو لكل يورو، بينما يصل الرهان على فوز برشلونة 4.75 يورو لكل يورو، وهذه الأرقام توضح أن الفريق الإيطالي الأكثر ترشيحاً للخروج بالنقاط الثلاث والتأهل إلى دور الستة عشر.

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