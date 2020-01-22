نشرة برشلونة .. ميركاتو مشتعل وروبرتو بديل سواريز !

سبورت 360 – كان تركيز الصحافة الإسبانية حول ميركاتو برشلونة في ظل إصابة المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز وغيابه لأربعة أشهر.

وضمن تقرير أسبوعي نرصد في سبورت 360 عربية أهم أخبار نادي برشلونة ليوم الثلاثاء 21-1-2020.

برشلونة يفتح باب رحيل راكيتيتش في الميركاتو الشتوي

أكدت صحيفة سبورت الإسبانية موافقة نادي برشلونة على رحيل لاعبه الكرواتي إيفان راكيتيتش خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في ظل عدم تعويل المدرب كيكي سيتيين عليه في الفترة القادمة.

وهنالك عدة أندية مهتمة بالتوقيع مع راكي على رأسها يوفنتوس وباريس سان جيرمان.

تحذير من منافس برشلونة في كأس الملك

قام بابلو ألفارو مدرب فريق إيبيزا بتوجيه تحذير شديد اللهجة لنظيره برشلونة قبل مواجهتهما يوم غدٍ الأربعاء ضمن دور 32 من كأس ملك إسبانيا.

وقال ألفارو “نحن جائعون للعب مثل هذه المباريات، هؤلاء اللاعبين لم يعتادوا على المشاركة في الدوري الإسباني أو كأس الملك، سنلعب دون قيود وسننافس بكل طاقتنا ومتأكد أنها ستكون حرب كرة قدم”.

سيرجي روبرتو هداف برشلونة الفتاك !

نشرت صحيفة سبورت الإسبانية تقريراً عن ظهير برشلونة سيرجي روبرتو، مؤكدة بأنه هداف فتاك في تشكيلة الفريق.

وقالت الصحيفة إن روبرتو لعب في كل المراكز باستثناء حراسة المرمى سواء مع برشلونة الأول أو الفئات السنية، وعندما كان في شباب برشلونة لعب كرأس حربة وحصل على جائزة هداف الدرجة الثالثة بعشرين هدفاً، وهذا يمنحه فرصة تعويض لويس سواريز.

أوباميانج مرشح بارز للانضمام إلى برشلونة

أشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى دخول المهاجم الجابوني أوباميانج قائمة المرشحين لتعويض لويس سواريز في برشلونة.

ووفقاً للمصدر فإن برشلونة مطالب بدفع 70 مليون يورو على الأقل كي يقنع آرسنال بالتخلي عنه.

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