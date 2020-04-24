نشرة تحاميل موتينيل لعلاج حرقة المعدة Motinil من خلال موقع الاحلام , موتينيل والاسم العلمي له موتيليوم وهو من الادوية التي تستخدم لعلاج حرقة المعدة فهو يحتوى على مادة دومبيريدون الذي يعمل على تثبيط ارتباط الدوبامين بمستقبلها كما يزيد من حركة الجهاز الهضمي فيؤثر على إفرازات الجهاز الهضمي وبالتالي سرعة تفريغ المعدة .

دواعي استخدام موتينيل

علاج التهاب المعدة المزمن والحاد .

تقليل أعراض خزل المعدة المصاحب لمرض السكر .

علاج حالات الغثيان والقيء لمرض الباركينسون .

علاج حالات عسر الهضم .

علاج قرحة المعدة .

ارتجاع المريء .

جرعة تحاميل موتينيل

الجرعة الاعتيادية الرضع حتى عمر 6 سنوات : يتم اخذ لبوس بتركيز 10 مجم بمعدل مرتين في اليوم .

: يتم اخذ لبوس بتركيز 10 مجم بمعدل مرتين في اليوم . الجرعة للأطفال حتى 18 عام : يتم اخذ لبوس بتركيز 30 مجم مرتين في اليوم .

: يتم اخذ لبوس بتركيز 30 مجم مرتين في اليوم . الجرعة الاعتيادية للبالغين : يتم أخذ جرعة بمعدل لبوس بتركيز 60 مجم مرتين في اليوم .

: يتم أخذ جرعة بمعدل لبوس بتركيز 60 مجم مرتين في اليوم . يجب التأكد من دخول اللبوس لمنطقة الشرج وعدم خروجها .

يجب اتباع تعليمات الطبيب من حيث الجرعة ومدة العلاج .

الاثار الجانبية لدواء موتينيل

عند استخدام Motinil لعلاج حالات المغص وحرقة المعدة قد يسبب ظهور بعض المضاعفات الجسدية وهي كالتالي :

ظهور أعراض جلدية مثل طفح جلدي وحكة جلدية .

عدم انتظام ضربات القلب .

الرغبة في النوم .

الصداع .

الإصابة بجفاف الفم .

فقدان الرغبة الجنسية .

تورم في الوجه واليدين .

تضخم في منطقة الثدي .

تشنجات في العضلات .

تسريب الحليب من الثدي .

تضخم الثدي عند الرجال .

الشعور بالتعب والإجهاد .

موانع استخدام موتينيل

لا ينصح باستخدام تحاميل Motinil لمن يعانون من فرط حساسية تجاه المادة الفعالة أو أي من مكونات العقار .

لمن يعانون من سرطان الغدة النخامية تجنب استخدام العقار .

تجنب استخدام العقار . لا ينصح باستخدام تحاميل موتينيل لمن يعانون من قصور في وظائف الكبد .

لمن يعانون من انسداد أو نزيف في الجهاز الهضمي تجنب استخدام موتينيل .

لا يوصف دواء موتينيل لمن يعانون من قصور في القلب وعدم انتظام ضربات القلب .

لا ينصح باستخدام العقار أثناء فترة الحمل خاصة في الشهور الاولي حيث إنه يسبب تشوهات الاجنة .

لا ينصح باستخدام موتينيل مع الرضاعة الطبيعية حيث تنتقل المادة الفعالة للرضيع مع حليب الأم ويؤثر على صحته .

استخدام موتينيل بجرعات عالية يسبب ارتفاع في مستوى هرمون البرولاكتين في الجسم والذي يسبب إدرار الحليب والذي يسبب تسرب الحليب في الجسم وانقطاع الطمث .

يستخدم Motinil بحذ لمن لديهم تاريخ مرضي بالإصابة بسرطان الثدي واعتلال في الكبد .

يجب إخبار الطبيب في حالة كنت تعاني من مشاكل في القلب وخاصة لكبار السن حيث أن العقار يؤثر على معدل نبضات القلب .

التفاعل العقاري مع موتينيل

هناك بعض الادوية التي تتطلب تعديل الجرعة مع استخدام موتيليوم وهي كالتالي :

دواء البروموكربتين وهي من الادوية المضادة للبرولاكتين .

المسكنات الأفيونية .

ادوية مضادة للفطريات مثل الكيتوكونازول .

دواء الأريثروميسين .

أمانتادين لعلاج الألتهابات الفيروسية .

انداباميد وكلوربرومازين .

موقع الاحلام غير مسئول عن استخدام موتينيل بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي .

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