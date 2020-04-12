نشرة جول | تأثير كورونا على سوق الانتقالات

أخبار سوق الانتقالات وتأثير كورونا على كرة القدم يتصدران أخبار الكرة الأوروبية في 12 إبريل 2020

كورونا يعطل انتقال مبابي لريال مدريد

كشف لاعب باريس سان جيرمان السابق، جيروم روتن، أنّ الموهبة كيليان مبابي اتفق بالفعل مع ريال مدريد لكن أزمة انتشار فيروس كورونا أجلت الصفقة .

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حارس برشلونة السابق يروي تفاصيل إصابته بفيروس كورونا

خرج روشتو ريتشبير حارس مرمى فريق برشلونة بتصريحات صحفية تحدث خلالها عن معاناته مع فيروس كورونا في الأسابيع الماضية.

نجم توتنهام يقرر الرحيل وبرشلونة وريال مدريد يراقبان

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن شرخ جديد مس العلاقة بين البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام ولاعبه تانجي ندومبيلي القادم من ليون الصيف الماضي و هو ما قد يعجل برحيله الصيف المقبل.

آرسنال يعد نجومه بالحصول على كافة رواتبهم بشرط وحيد

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي آرسنال يخطط لعدم تخفيض رواتب لاعبيه بسبب فيروس كورونا ولكن مع وجود شرط واحد .

ثنائي حرم دي روسي من مانشستر يونايتد

دي روسي يكشف عن الثنائي الذي حرمه من ارتداء قميص مانشستر يونايتد

لماذا لم يحقق جاتوزو حلمه؟

جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق ميلان يكشف سبب فشل انضمامه لصفوف فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني .