نشرة حبوب ميزوتاك لتنظيف الرحم Misotac
نشرة حبوب ميزوتاك لتنظيف الرحم Misotac من خلال موقع الاحلام , يستخدم دواء ميزوتاك في حالات الإجهاض عند النساء وتنظيف الرحم من بقايا الإجهاض , كما يمكن استخدامه في علاج والوقاية من قرحة المعدة .
المادة الفعالة : مادة ميسوبروستول بتركيز 200 ميكروجرام .
آلية عمل حبوب ميزوتاك
يستخدم حبوب Misotac في علاج حالات الإجهاض المبكر أو الإجهاض الدوائي المبكر فهو يساعد في تليين عنق الرحم لتحفيز إخراج الجنين وتنظيف الرحم من بقايا الإجهاض .
ماهو الإجهاض الدوائي
الإجهاض الدوائي هو حالة يلجأ إليها الطبيب لإنهاء الحمل قبل الوصول إلى الأسبوع 12 من الحمل , وهي وسيلة يفضلها الكثير من النساء للإجهاض الحمل داخل المنزل ولكن يجب اتباع تعليمات الطبيب من حيث الجرعة وطريقة الاستخدام بشكل دقيق مع إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من إنهاء الحمل , الإجهاض الدوائي هي وسيلة آمنة بدلا من اللجوء إلى الاجراء الجراحي مثل الشفط أو الكحت .
دواعي استخدام حبوب ميزوتاك
- يستخدم لعلاج نزيف بعد الولادة الطبيعية .
- يستخدم الإجهاض المنزلي .
- تنظيف الرحم من بقايا الإجهاض .
- يستخدم كمحفز للولادة الطبيعية حيث إنه يزيد من معدل انقباضات الرحم .
- يستخدم للوقاية من الاصابة بقرحة المعدة خاصة عند كثرة تناول المسكنات وأدوية المضادة للالتهاب الغير ستيرويدية .
- يستخدم لعلاج قرحة المعدة خاصة في حالة وجود نزيف .
جرعة حبوب ميزوتاك
- الجرعة الاعتيادية لحبوب Misotac لعلاج قرحة المعدة : يتم أخذ جرعة بمعدل قرص 4 مرات في اليوم .
- الجرعة للإجهاض : يتم أخذ جرعة بمعدل قرص تحت اللسان وقرص آخر مهبلي بمعدل 3 مرات كل 8 ساعات .
- يجب اتباع تعليمات الطبيب من حيث الجرعة ومدة العلاج .
الاثار الجانبية لحبوب ميزوتاك
عند استخدام Misotac قد يصاحبه ظهور بعض الاعراض الجانبية نتيجة رد فعل الجسم من المادة الفعالة وهذه الأعراض كالتالي :
- قد يسبب بطء في ضربات القلب .
- الشعور بالدوخة .
- ضعف في العضلات .
- قلة عدد مرات التبول .
- الاصابة بالاسهال .
- اضطرابات في الدورة الشهرية .
- تغيرات مزاجية .
- نزيف مهبلي كثيف .
- الصداع والغثيان .
موانع استخدام ميزوتاك
- لا يوصف دواء Misotac لمن لديهم مشاكل في المعدة أو الأمعاء أو نزيف .
- لمن سيق لها الخضوع لعمليات في الرحم تجنب استخدام ميزوتاك .
- لا ينصح باستخدام Misotac في حالة الخضوع لولادة قيصرية لأكثر من 5 مرات .
- لا يجب استخدام المشروبات الكحولية مع دواء ميزوتاك حيث إنه تؤثر على مفعول العقار وتزيد من ظهور الأعراض الجانبية .
- لا يوصف في حالة سبق لها الخضوع لولادة قيصرية خلال مدة اقل من سنة .
- لا يجب استخدام ميزوتاك من تلقاء نفسك يجب استشارة الطبيب لتحديد طريقة الاستخدام والجرعة المناسبة .
اضرار استخدام ميزوتاك
- استخدام Misotac أثناء فترة الحمل لعلاج قرحة المعدة الناتجة عن كثرة تناول المسكنات قد يسبب الاصابة بتشوهات خلقية للجنين ويعرض الام لخطر الولادة المبكرة والاصابة بالالتهابات .
- استخدام ميزوتاك في الاسبوع الثامن من الحمل قد يسبب تمزق في الرحم .
سعر حبوب ميزوتاك
- متوفر حبوب بتركيز 200 ميكروجرام سعر العبوة 50 جنيه مصري .
- لا يصرف دواء ميزوتاك بدون روشتة طبية .
موقع الاحلام غير مسئول عن استخدام ميزوتاك بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي .
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