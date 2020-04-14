نشرة حبوب ميزوتاك لتنظيف الرحم Misotac من خلال موقع الاحلام , يستخدم دواء ميزوتاك في حالات الإجهاض عند النساء وتنظيف الرحم من بقايا الإجهاض , كما يمكن استخدامه في علاج والوقاية من قرحة المعدة .

المادة الفعالة : مادة ميسوبروستول بتركيز 200 ميكروجرام .

آلية عمل حبوب ميزوتاك

يستخدم حبوب Misotac في علاج حالات الإجهاض المبكر أو الإجهاض الدوائي المبكر فهو يساعد في تليين عنق الرحم لتحفيز إخراج الجنين وتنظيف الرحم من بقايا الإجهاض .

ماهو الإجهاض الدوائي

الإجهاض الدوائي هو حالة يلجأ إليها الطبيب لإنهاء الحمل قبل الوصول إلى الأسبوع 12 من الحمل , وهي وسيلة يفضلها الكثير من النساء للإجهاض الحمل داخل المنزل ولكن يجب اتباع تعليمات الطبيب من حيث الجرعة وطريقة الاستخدام بشكل دقيق مع إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من إنهاء الحمل , الإجهاض الدوائي هي وسيلة آمنة بدلا من اللجوء إلى الاجراء الجراحي مثل الشفط أو الكحت .

دواعي استخدام حبوب ميزوتاك

يستخدم لعلاج نزيف بعد الولادة الطبيعية .

يستخدم الإجهاض المنزلي .

تنظيف الرحم من بقايا الإجهاض .

يستخدم كمحفز للولادة الطبيعية حيث إنه يزيد من معدل انقباضات الرحم .

يستخدم للوقاية من الاصابة بقرحة المعدة خاصة عند كثرة تناول المسكنات وأدوية المضادة للالتهاب الغير ستيرويدية .

يستخدم لعلاج قرحة المعدة خاصة في حالة وجود نزيف .

جرعة حبوب ميزوتاك

الجرعة الاعتيادية لحبوب Misotac لعلاج قرحة المعدة : يتم أخذ جرعة بمعدل قرص 4 مرات في اليوم .

يتم أخذ جرعة بمعدل قرص 4 مرات في اليوم . الجرعة للإجهاض : يتم أخذ جرعة بمعدل قرص تحت اللسان وقرص آخر مهبلي بمعدل 3 مرات كل 8 ساعات .

يتم أخذ جرعة بمعدل قرص تحت اللسان وقرص آخر مهبلي بمعدل 3 مرات كل 8 ساعات . يجب اتباع تعليمات الطبيب من حيث الجرعة ومدة العلاج .

الاثار الجانبية لحبوب ميزوتاك

عند استخدام Misotac قد يصاحبه ظهور بعض الاعراض الجانبية نتيجة رد فعل الجسم من المادة الفعالة وهذه الأعراض كالتالي :

قد يسبب بطء في ضربات القلب .

الشعور بالدوخة .

ضعف في العضلات .

قلة عدد مرات التبول .

الاصابة بالاسهال .

اضطرابات في الدورة الشهرية .

تغيرات مزاجية .

نزيف مهبلي كثيف .

الصداع والغثيان .

موانع استخدام ميزوتاك

لا يوصف دواء Misotac لمن لديهم مشاكل في المعدة أو الأمعاء أو نزيف .

لمن سيق لها الخضوع لعمليات في الرحم تجنب استخدام ميزوتاك .

لا ينصح باستخدام Misotac في حالة الخضوع لولادة قيصرية لأكثر من 5 مرات .

لا يجب استخدام المشروبات الكحولية مع دواء ميزوتاك حيث إنه تؤثر على مفعول العقار وتزيد من ظهور الأعراض الجانبية .

لا يوصف في حالة سبق لها الخضوع لولادة قيصرية خلال مدة اقل من سنة .

لا يجب استخدام ميزوتاك من تلقاء نفسك يجب استشارة الطبيب لتحديد طريقة الاستخدام والجرعة المناسبة .

اضرار استخدام ميزوتاك

استخدام Misotac أثناء فترة الحمل لعلاج قرحة المعدة الناتجة عن كثرة تناول المسكنات قد يسبب الاصابة بتشوهات خلقية للجنين ويعرض الام لخطر الولادة المبكرة والاصابة بالالتهابات .

استخدام ميزوتاك في الاسبوع الثامن من الحمل قد يسبب تمزق في الرحم .

سعر حبوب ميزوتاك

متوفر حبوب بتركيز 200 ميكروجرام سعر العبوة 50 جنيه مصري .

لا يصرف دواء ميزوتاك بدون روشتة طبية .

موقع الاحلام غير مسئول عن استخدام ميزوتاك بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي .

للاستفسار أو السؤال عن الادوية نستقبل تعليقاتكم اسفل المقال .