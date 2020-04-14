منوعات

نشرة حبوب ميزوتاك لتنظيف الرحم Misotac

14 أبريل، 2020
0
نشرة حبوب ميزوتاك لتنظيف الرحم Misotac

نشرة حبوب ميزوتاك لتنظيف الرحم Misotac من خلال موقع الاحلام , يستخدم دواء ميزوتاك في حالات الإجهاض عند النساء وتنظيف الرحم من بقايا الإجهاض , كما يمكن استخدامه في علاج والوقاية من قرحة المعدة .

المادة الفعالة : مادة ميسوبروستول بتركيز 200 ميكروجرام .

آلية عمل حبوب ميزوتاك

يستخدم حبوب Misotac في علاج حالات الإجهاض المبكر أو الإجهاض الدوائي المبكر فهو يساعد في تليين عنق الرحم لتحفيز إخراج الجنين وتنظيف الرحم من بقايا الإجهاض .

ماهو الإجهاض الدوائي

الإجهاض الدوائي هو حالة يلجأ إليها الطبيب لإنهاء الحمل قبل الوصول إلى الأسبوع 12 من الحمل , وهي وسيلة يفضلها الكثير من النساء للإجهاض الحمل داخل المنزل ولكن يجب اتباع تعليمات الطبيب من حيث الجرعة وطريقة الاستخدام بشكل دقيق مع إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من إنهاء الحمل , الإجهاض الدوائي هي وسيلة آمنة بدلا من اللجوء إلى الاجراء الجراحي مثل الشفط أو الكحت .

دواعي استخدام حبوب ميزوتاك

  • يستخدم لعلاج نزيف بعد الولادة الطبيعية .
  • يستخدم الإجهاض المنزلي .
  • تنظيف الرحم من بقايا الإجهاض .
  • يستخدم كمحفز للولادة الطبيعية حيث إنه يزيد من معدل انقباضات الرحم .
  • يستخدم للوقاية من الاصابة بقرحة المعدة خاصة عند كثرة تناول المسكنات وأدوية المضادة للالتهاب الغير ستيرويدية .
  • يستخدم لعلاج قرحة المعدة خاصة في حالة وجود نزيف .

جرعة حبوب ميزوتاك

  • الجرعة الاعتيادية لحبوب Misotac لعلاج قرحة المعدة : يتم أخذ جرعة بمعدل قرص 4 مرات في اليوم .
  • الجرعة للإجهاض : يتم أخذ جرعة بمعدل قرص تحت اللسان وقرص آخر مهبلي بمعدل 3 مرات كل 8 ساعات .
  • يجب اتباع تعليمات الطبيب من حيث الجرعة ومدة العلاج .

الاثار الجانبية لحبوب ميزوتاك

عند استخدام Misotac قد يصاحبه ظهور بعض الاعراض الجانبية نتيجة رد فعل الجسم من المادة الفعالة وهذه الأعراض كالتالي :

  • قد يسبب بطء في ضربات القلب .
  • الشعور بالدوخة .
  • ضعف في العضلات .
  • قلة عدد مرات التبول .
  • الاصابة بالاسهال .
  • اضطرابات في الدورة الشهرية .
  • تغيرات مزاجية .
  • نزيف مهبلي كثيف .
  • الصداع والغثيان .

موانع استخدام ميزوتاك

  • لا يوصف دواء Misotac لمن لديهم مشاكل في المعدة أو الأمعاء أو نزيف .
  • لمن سيق لها الخضوع لعمليات في الرحم تجنب استخدام ميزوتاك .
  • لا ينصح باستخدام Misotac في حالة الخضوع لولادة قيصرية لأكثر من 5 مرات .
  • لا يجب استخدام المشروبات الكحولية مع دواء ميزوتاك حيث إنه تؤثر على مفعول العقار وتزيد من ظهور الأعراض الجانبية .
  • لا يوصف في حالة سبق لها الخضوع لولادة قيصرية خلال مدة اقل من سنة .
  • لا يجب استخدام ميزوتاك من تلقاء نفسك يجب استشارة الطبيب لتحديد طريقة الاستخدام والجرعة المناسبة .

اضرار استخدام ميزوتاك

  • استخدام Misotac أثناء فترة الحمل لعلاج قرحة المعدة الناتجة عن كثرة تناول المسكنات قد يسبب الاصابة بتشوهات خلقية للجنين ويعرض الام لخطر الولادة المبكرة والاصابة بالالتهابات .
  • استخدام ميزوتاك في الاسبوع الثامن من الحمل قد يسبب تمزق في الرحم .

سعر حبوب ميزوتاك

  • متوفر حبوب بتركيز 200 ميكروجرام سعر العبوة 50 جنيه مصري .
  • لا يصرف دواء ميزوتاك بدون روشتة طبية .

موقع الاحلام غير مسئول عن استخدام ميزوتاك بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي .

للاستفسار أو السؤال عن الادوية نستقبل تعليقاتكم اسفل المقال .

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
Misotac اثار ميزوتاك اجهاض دوائي اضرار ميزوتاك الرحم تنظيف الرحم جرعة ميزوتاك حبوب حبوب اجهاض سعر ميزوتاك علاج القرحة قرحة المعدة لتنظيف محفظ للولادة الطبيعية موانع ميزوتاك ميزوتاك نشرة

إقرا أيضا

Photo of عروض العثيم الأسبوعية 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441 اطلقنا الان تخفيضات رمضان

عروض العثيم الأسبوعية 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441 اطلقنا الان تخفيضات رمضان

14 أبريل، 2020
Photo of تفسير رؤية الخلخال في الحلم لابن سيرين

تفسير رؤية الخلخال في الحلم لابن سيرين

14 أبريل، 2020
Photo of ارخص تذكرة طيران من الإمارات إلي مصر 2020 – معلومات عامة

ارخص تذكرة طيران من الإمارات إلي مصر 2020 – معلومات عامة

14 أبريل، 2020
Photo of عروض زين للاتصالات اليوم 14 أبريل 2020 الموافق 21 شعبان 1441 عروض رمضان

عروض زين للاتصالات اليوم 14 أبريل 2020 الموافق 21 شعبان 1441 عروض رمضان

14 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق