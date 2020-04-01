نشرة دواء بيفيران لعلاج القولون BEVIRAN، حيث ينتمي إلى مجموعة الأدوية المضادة للتشنج، والتي تساعد في التخفيف من أعراض القولون العصبي وغيره من الأمراض، ويعتبر الدواء من مضادات الكولين الصناعية لذلك فإن له تأثيراً مباشراً على العضلات الملساء الموجودة في القناة الهضمية .

دواعي استعمال بيفيران

تستعمل أقراص بيفيران للتخفيف من الأعراض المصاحبة للأمراض التى تؤثر على القناة الهضمية وخاصة الأمراض المتعلقة بالقولون، كما تشمل دواعي الاستعمال ما يلي:

علاج متلازمة القولون العصبي الحاد والمزمن.

علاج الإمساك التشنجي.

يستعمل في حالات التهاب القولون المخاطي.

يعالج المغص والآلام المصاحبة لتشنجات المعدة.

يعالج التهاب القولون التشنجي.

الأعراض الجانبية لدواء بيفيران

توجد بعض الآثار الجانبية التى قد تصاحب استعمال دواء بيفيران، ولكن في الغالب تعاني فئة قليلة جداً من الأشخاص من أثاره الجانبية، وتشمل هذه الآثار ما يلي:

اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم.

يسبب BEVIRAN صداع حاد.

صداع حاد. الشعور بالتعب والإرهاق.

دوخة ودوار.

إمساك.

قد يتسبب الدواء في حدوث ردود فعل تحسسية خطيرة مثل الطفح الجلدي، احمرار وحكة شديدة بالجلد، انتفاخ بالوجه والرقبة واللسان.

موانع استعمال دواء بيفيران

يمنع استعمال حبوب بيفيران من قبل الأشخاص الذين يعانون من حساسية مفرطة من المادة الفعالة للدواء، أو تجاه أي مكون من المكونات المستعملة في تصنيعه.

من قبل الأشخاص الذين يعانون من حساسية مفرطة من المادة الفعالة للدواء، أو تجاه أي مكون من المكونات المستعملة في تصنيعه. يمنع استعمال هذا الدواء من قبل الأطفال الأقل من 6 سنوات.

احتياطات استعمال دواء بيفيران

يجب إخبار الطبيب بجميع المشاكل الصحية والأمراض التي يعاني منها المريض قبل استعمال هذا الدواء، وخاصة إذا كان يعاني من مشاكل متعلقة بالأمعاء مثل انسداد الأمعاء، أو مشاكل بالقلب مثل سرعة ضربات القلب، أو أمراض الكلى أو الكبد.

تحتوي حبوب بيفيران على اللاكتوز لذلك يجب على المرضى الذين يعانون من الأمراض الوراثية النادرة مثل عدم تحمل اللاكتوز أو الجالاكتوز، أو سوء امتصاص الجلوكوز أو الجالاكتوز عدم تناول هذا الدواء وإخبار الطبيب بذلك.

على اللاكتوز لذلك يجب على المرضى الذين يعانون من الأمراض الوراثية النادرة مثل عدم تحمل اللاكتوز أو الجالاكتوز، أو سوء امتصاص الجلوكوز أو الجالاكتوز عدم تناول هذا الدواء وإخبار الطبيب بذلك. في حالة ظهور أعراض جانبية عند استعمال هذا الدواء، يجب التوقف عن استعماله فوراً واستشارة الطبيب المختص.

ينصح بعدم استعمال عقار بيفيران أثناء فترة الحمل دون استشارة الطبيب.

أثناء فترة الحمل دون استشارة الطبيب. يوصي بعدم استعمال هذا الدواء خلال فترة الرضاعة الطبيعية.

الجرعات الموصى بها من دواء بيفيران

حبوب بيفيران 135 مل : يعطى حبة واحدة من هذا التركيز ثلاث مرات يومياً، ويتم تناولها عن طريق الفم مع كوب من الماء.

: يعطى حبة واحدة من هذا التركيز ثلاث مرات يومياً، ويتم تناولها عن طريق الفم مع كوب من الماء. كبسولات بيفيران 200 ملغ : يعطى كبسولة واحدة مرتين يومياً صباحاً ومساءاً، وينصح بعدم فتح أو مضغ الكبسولات لأن ذلك يؤدي إلى إفساد الدواء.

: يعطى كبسولة واحدة مرتين يومياً صباحاً ومساءاً، وينصح بعدم فتح أو مضغ الكبسولات لأن ذلك يؤدي إلى إفساد الدواء. شراب بيفيران: يتم تناول السائل الفموي من دواء بيفيران بمقدار ملعقة واحدة من الدواء ثلاث مرات يومياً، وذلك قبل تناول الوجبات الثلاثة بمقدار 20 دقيقة.

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