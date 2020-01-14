نشرة ريال مدريد .. بيل يعود إلى التدريبات ومواجهة سهلة في الكأس

سبورت 360 – استعاد زين الدين زيدان المدير الفني الفرنسي لفريق ريال مدريد، لاعبه جاريث بيل في تدريبات يوم الثلاثاء استعداداً لمباراته المقبلة ضد إشبيلية.

كما عرف الميرينجي منافسه القادم في كأس ملك إسبانيا، حيث سيواجه فريق سالامنكا.

بيل يعود لتدريبات ريال مدريد استعداداً لإشبيلية

سبورت 360- عاد لاعبو ريال مدريد للتدريب، اليوم الثلاثاء، استعداداً لمُباراة إشبيلية في الدوري الإسباني يوم السبت المقبل.

ولفت تقرير ماركا الإسبانية إلى أن الهداف الفرنسي كريم بنزيما، الذي غاب عن مواجهتي كأس السوبر للإصابة، تدرب بكرة و من غير كرة، فيما استمر غياب إيدين هازارد و ماركو أسينسيو عن الملعب للإصابة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن باقي اللاعبين خضعوا لجلسة استشفاء بعد المُباراة التي استمرت لـ 120 دقيقة ضد أتلتيكو في نهائي جدة، و رحب زيدان بنجمه الويلزي جاريث بيل الذي لم يُسافر إلى السعودية لمُعاناته من مرض في الجهاز التنفسي.

نتائج قرعة كأس الملك .. مباريات سهلة لريال مدريد وبرشلونة

سبورت 360 – أسفرت قرعة دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا عن مواجهات سهلة جداً بالنسبة للرباعي الكبار الذي شارك في بطولة كأس السوبر الإسباني المتمثل بـ ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا.

وسيواجه برشلونة صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالكأس فريق إبيزا الناشط في دوري الدرجة الثالثة، بينما اصطدم نادي سالامنكا بريال مدريد بطل السوبر الإسباني قبل أيام

أشرف حكيمي منقسم بين البقاء في دورتموند والعودة إلى ريال مدريد

سبورت 360 – تحدث أشرف حكيمي لاعب بوروسيا دورتموند الألماني عن مستقبله خلال الفترة القادمة ، وإذا ما كان يخطط للعودة إلى ريال مدريد بعد انتهاء فترة الإعارة هذا الصيف.

وقال حكيمي في مقابلة مع صحيفة “روهر ناخريختن” الألمانية اليوم الثلاثاء أنه لم يحدد حتى الآن من هو الفريق الذي سيلعب معه في الصيف المقبل : “قلبي منقسم بين دورتموند وريال مدريد”.

وتابع بقوله : “لا يزال هناك ستة أشهر حتى الصيف ، وهذا يعني أن الكثير من المباريات لم يتم خوضها بعد ، لكن في نهاية المطاف ، سأكون الشخص الذي يتعين عليه اتخاذ قرار بهذا الخصوص”.

فان دي بيك يودّع أياكس في الصيف وإنجلترا وجهته المفضلة

سبورت 360 – كشفت شبكة “سكاي سبورتس” بأن فان دي بيك نجم خط وسط أياكس سيرحل عن صفوف ناديه الصيف القادم، وستكون وجهته القادمة هي الدوري الإنجليزي.

في الصيف، كان قريباً للغاية من الانتقال للعب في فريق ريال مدريد الإسباني، ولكنه انتهى به المطاف بالاستمرار مع أياكس.

وأشارت الشبكة أن فان دي بيك يرغب في الرحيل عن فريقه أياكس، والانتقال للصيف لأحد الأندية الإنجليزية، وسط اهتمام كبار البريميرليج بضمه.

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