نشرة ريال مدريد .. زيدان يثير الشكوك حول مشاركة راموس وبنزيما ضد إشبيلية

سبورت 360 – أثار زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الشكوك حول مشاركة الثنائي سيرجيو راموس وكريم بنزيما ضد إشبيلية.

وأطلق دييجو سيميوني تصريحاً ملتهباً يُلمح من خلاله إلى مجاملة لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني للنادي الملكي، ريال مدريد، فيما يخص عقوبة فيدي فالفيردي بعد طرده في نهائي السوبر الإسباني ضد الأتلتي.

سيميوني يسخر من إيقاف فالفيردي لمباراة واحدة فقط

سبورت 360 – سخر دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني من إيقاف فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد لمدة مباراة واحدة فقط بعد طرده في نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.

وقال سيميوني في حديث مع الصحافة الإسبانية مساء اليوم : “كنت واضحاً جداً بشأن تدخل فالفيردي وقلت إن طرده مستحق للغاية ، لكني كنت واضحاً أيضاً بشأن مخاوفي مما سيحدث بعد ذلك”.

وعندما طلب الصحافيون تفسير ما قاله بشأن فالفيردي وأجاب : “كنت أعلم ما سيحدث (يقصد مدة إيقافه) ، أعتقد أنه من غير المنطقي أن نفكر كثيراً ونهدر وقتنا في أشياء نعرف أنها ستحدث”.

زيدان يثير الشكوك حول مشاركة راموس وبنزيما أمام إشبيلية

سبورت 360 – وضع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد العديد من الشكوك حول مشاركة المهاجم كريم بنزيما والمدافع سيرجيو راموس أمام إشبيلية في الجولة العشرين من الدوري الإسباني.

وتعرض سيرجيو راموس لالتواء في الكاحل خلال نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد يوم الأحد الماضي ، فيما لم يسافر بنزيما إلى السعودية بسبب معاناته من مشاكل في عضلة الفخذ.

وحول حالة المصابين وأجاب : “لقد عانينا من بعض المشاكل وسنعرف غداً من سيشارك في هذه المباراة ، لكننا نعرف أننا سنلعب ضد واحد من أفضل الفرق وعلينا أن نكون مستعدين لتقديم مباراة كبيرة”.

ما قاله زيدان عن إقالة فالفيردي وتعيين سيتين مدرباً لبرشلونة

سبورت 360 – تواجد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، قبل يومٍ على مباراة إشبيلية التي تجمعهما مساء غداً السبت، المقامة على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن الجولة 20 من الدوري الإسباني.

وقال زيدان “آسف لما حدث مع فالفيردي، إنه مدرب رائع ووأحترمه كثيراً، لكن لكل نادٍ أهدافه في كرة القدم، قد أواجه نفس المشكلة ولذلك أقدم 100 بالمئة”.

وعن تعيين سيتيين مدرباً لبرشلونة، أضاف زيزو في حديثه “سوف يكون برشلونة منافساً شرساً معه كما هو الحال”.

أنباء سارة لزيدان قبل مباراة ريال مدريد القادمة أمام إشبيلية

سبورت 360 – ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية بأن الثنائي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، وسيرجيو راموس قائد ومدافع الفريق قد شاركا في تدريبات المرينجي الجماعية صباح اليوم الجمعة، استعداداً لمباراة المرينجي المرتقبة أمام إشبيلية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية بأن سيرجيو راموس، وكريم بنزيما تواجدا في تدريبات ريال مدريد الجماعية صباح اليوم.

وتعرض كريم بنزيما للإصابة في أوتار ركبته اليسرى، مما جعله يغيب عن بطولة كأس السوبر الإسباني التي انتصر بها ريال مدريد، بينما عانى سيرجيو راموس من الإصابة في كاحله بمباراة نهائي الكأس للإصابة.

بيل تحسن مع زيدان ولن يرحل عن ريال مدريد !

سبورت 360 – نشر جويليم بالجوي، الصحفي في صحيفة “آس” الإسبانية مقالاً دخل من خلاله إلى أروقة نادي ريال مدريد، وحلل ما يحدث من تطور واضح على المستوى الفريق تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وتطرق بالجوي إلى وضع المهاجم الويلزي جاريث بيل، وقال إن اللاعب بدأ التحكم بجسده، وبدأ يهتم بكل التفاصيل، والآن مستقبله في ريال مدريد لعدة أسباب، منها عدم وجود نادي يستطيع الرهان عليه براتبه الكبير.

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