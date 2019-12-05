نشرة ستربتوفينيكول لعلاج النزلات المعوية للأطفال Streptophenicol

دواعي استخدام ستربتوفينيكول Streptophenicol من خلال موقع محتوي , يستخدم دواء ستربتوفينيكول في علاج حالات النزلات المعوية للأطفال فهو يجمع بين تأثير الكلورامفنيكول كمضاد حيوي وبين تأثير الستيريتومايسين على الأمعاء فهو مستحضر طبي له تأثير يقضي على البكتيريا سالبة وموجبة الجرام .

تركيبة دواء ستربتوفينيكول

كل كبسولة تحتوى على :

125 مجم من كلورامفنيكول .

125 مجم من ستريتومايسين على شكل كبريتات .

كل ملعقة 4 ملليلتر تحتوى على :

125 مجم من كلورامفنيكول .

125 مجم من ستربتومايسين على شكل كبريتات .

دواعي استخدام ستربتوفينيكول

علاج الألتهابات الأمعاء وعدواها .

علاج حالات التسمم الغذائي الناتج عن السالمونيلا .

علاج النزلات المعوية للأطفال .

الدوسنتاريا الباسيلية والناتجة عن الشيجللادوسنتاري .

علاج مساعد في حالات الإغماء الكبدي حتى يمنع تكوين النشادر من البكتيريا .

علاج مساعد في حالة عدوى الجهاز البولي الناتج عن الميكروبات كولي .

يستخدم قبل وبعد عمليات القولولن المستقيم .

موانع استخدام ستربتوفينيكول

لا يجب استخدام Streptophenicol لمن يعانون من حساسية تجاه مكونات العقار .

لا يستخدم ستربتوفينيكول لمرضى الأنيميا وأمراض الدم .

لمن يعانون من نقص مستوى الجلوكوز 6 فوسفات تجنب استخدام العقار .

لا يستخدم ستربتوفينيكول أثناء فترة الحمل والرضاعة .

احتياطات استخدام ستربتوفينيكول

لا يوصي باستخدام ستربتوفينيكول في حالات الحمل المتأخرة وأثناء الولادة لتجنب حدوث متلازمة جراي للأطفال حديثي الولادة .

لا ينصح باستخدام Streptophenicol أثناء فترة الرضاعة .

ينصح بعدم استخدام ستربتوفينيكول لمدة طويلة لتجنب حدوث الأعراض الجانبية مثل هبوط نشاط نخاع العظام والأنيميا الحادة و اللوكيميا الحادة .

يستخدم فقط في حالة عدم استجابة الجسم لأي مضاد حيوي آخر .

يجب عمل صورة الدم باستمرار في حالة استخدام ستربتوفينيكول لمدة طويلة .

لمرضى الكبد والكلى يجب ضبط الجرعة .

جرعة دواء ستربتوفينيكول

الجرعة الاعتيادية للأطفال أقل من 10 كيلوجرام : يتم تناول ملعقة كل 6 ساعات .

: يتم تناول ملعقة كل 6 ساعات . الجرعة الاعتيادية للأطفال أكثر من 10 كيلو جرام : يتم تناول 1 – 2 ملعقة كل 6 ساعات .

: يتم تناول 1 – 2 ملعقة كل 6 ساعات . الجرعة الاعتيادية للبالغين : 3 – 4 كبسولات كل 6 ساعات .

الاعراض الجانبية لدواء ستربتوفينيكول

عند تناول أقراص Streptophenicol قد يصاحب تناول العقار ظهور بعض الأعراض الجانبية منها :

اضطرابات في الجهاز الهضمي .

آلام في البطن .

تغير طعم الفم الطعم المعدني .

التهابات في اللسان والفم .

ارتيكاريا وظهور طفح جلدي .

نقص في متوسط عدد كرات الدم البيضاء .

سعر دواء ستربتوفينيكول

دواء شراب Streptophenicol 125 مجم سعر العبوة 7 جنية مصري .

كبسولات Streptophenicol 125 مجم سعر العبوة 11 جنيه مصري .

موقع محتوي غير مسئول عن تناول ستربتوفينيكول بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي .

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