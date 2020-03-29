نشرة كبسولات انريتش بلس Enrich Plus

نشرة كبسولات انريتش Enrich من خلال موقع الاحلام , ينتمي كبسولات انريتش بلس إلى مكملات غذائية التي تعالج نقص الحديد في الجسم وعلاج حالات الأنيميا في الجسم فهو يحتوى على مجموعة من الفيتامينات والمعادن والحديد الذي يساعد في علاج حالات الأنيميا .

دواعي استخدام كبسولات انريتش بلس

يستخدم لعلاج والوقاية من الانيميا .

يمد الجسم بعنصر الحديد والعناصر الغذائية الاساسية التي يحتاجها الجسم .

يعالج الأنيميا الناتجة عن التعرض لتزيف وفقدان الكثير من الدماء .

يستخدم أثناء فترة الدورة الشهرية عند النساء لتعويض ما يفقده من دم .

يستخدم لعلاج الأنيميا الناتجة عن سوء التغذية .

يستخدم اثناء فترة الحمل والرضاعة الطبيعية لعلاج حالات الأنيميا .

يستخدم اثناء فترة البلوغ وللمسنين .

يعمل دواء انريتش بلس على اعادة بناء وتجديد خلايا الجسم بعد الخضوع لعمليات جراحية .

يستخدم أثناء فترة النقاهة لعلاج فقر الدم .

جرعة كبسولات انريتش بلس

الجرعة الاعتيادية لعلاج الأنيميا من الدرجة المتوسطة والعادية : يتم تناول كبسولة واحدة في اليوم .

: يتم تناول كبسولة واحدة في اليوم . ينصح بتناول الجرعة بعد الوجبة الغداء .

الجرعة الاعتيادية لعلاج الأنيميا الشديدة : يتم تناول جرعة يومية بمعدل كبسولتين في اليوم .

: يتم تناول جرعة يومية بمعدل كبسولتين في اليوم . يجب اتباع إرشادات الطبيب من حيث الجرعة ومدة العلاج .

الاثار الجانبية لكبسولات انريتش بلس

يعتبر كبسولات Enrich Plus من ادوية المكملات الغذائية الأمنة على الجسم والتي لا يوجد لها اي اعراض جانبية ولكن في حالات نادرة قد يسبب ظهور بعض الأعراض الجانبية البسيطة مثل :

تغير لون البراز للون الاسود .

الإصابة بالإمساك أو الإسهال .

موانع استخدام كبسولات انريتش بلس

يحذر تناول كبسولات Enrich Plus في حالة الحساسية المفرطة تجاه تركيبة العقار .

في حالة الحساسية المفرطة تجاه تركيبة العقار . يحذر تناول كبسولات Enrich Plus في حالة الاصابة بفقر دم مرتبط بنقص فيتامين ب12 أو نقص حمض الفوليك في الجسم .

لمن يعانون من مرض وراثي مرتبط باضطرابات تخزين الحديد في الجسم أو متعلق بهيموجلوبين الدم تجنب تناول كبسولات انريتش بلس

لا يوصف كبسولات Enrich Plus في حالة وجود قرحة هضمية نشطة أو التهاب في الامعاء .

دواء انريتش بلس مع الحمل والرضاعة الطبيعية

يعتبر كبسولات Enrich Plus من الأدوية الأمنة والتي ينصح بها أثناء فترة الحمل والرضاعة الطبيعية فهو يعتبر من المكملات الغذائية الهامة للسيدات أثناء تلك الفترة ولكن يجب استشارة الطبيب قبل تناول العقار لتحديد الجرعة المناسبة .

التفاعل العقاري مع انريتش بلس

قبل استخدام كبسولات Enrich Plus يجب اخبار الطبيب الأدوية والمكملات الغذائية التي يتم تناولها فهناك بعض الادوية التي يحذر تناولها مع Enrich Plus مثل :

فوسفاماكس .

ليفودوبا .

ليفوثيروكسين .

ميثيل دوبا .

البنسيلامين .

أدوية المضاد الحيوي من فئة الكينولون .

سيبروفلوكساسين .

النورفلوكساسين .

اوفلوكساسين .

الليفوفلوكساسين .

أدوية مضاد حيوي من فئة التتراسيكلين .

اوكسيتيتراسيكلين .

الدوكسيسيكلين .

المينوسيكلين .

التتراسيكلين .

الزنك والكالسيوم .

أدوية مضادة للحموضة .

سعر كبسولات انريتش بلس

متوفر Enrich Plus كبسولات سعر العبوة 13 جنية مصري .

موقع الاحلام غير مسئول عن تناول كبسولات انريتش بلس بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي .

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