نشرة كبسولات زيلدوكس لعلاج اعراض الهوس Zeldox

كبسولات زيلدوكس لعلاج اعراض الهوس Zeldox من خلال موقع محتوي , ينتمي دواء زيلدوكس إلى مجموعة ادوية مضادة للذهان والتي تستخدم في علاج الأمراض النفسية أعراض الهوس .

المادة الفعالة : مادة زيبراسيدون .

دواعي استخدام زيلدوكس

علاج حالات انفصام الشخصية .

علاج الاضطراب ثنائي القطبين .

يعمل على تحسين مستوى الدوبامين والسيروتونين في المخ مما يقلل من أعراض انفصام الشخصية .

علاج حالات الرهاب الاجتماعي .

علاج حالات الاكتئاب .

الهلاوس .

جرعة دواء زيلدوكس

لا ينصح بتناول Zeldox بدون استشارة الطبيب .

يتم تحديد الجرعة على حسب الحالة الصحية و استجابة الجسم للعلاج .

الجرعة الاعتيادية للبالغين : يتم البدء بجرعة بمعدل 40 مجم مرتين في اليوم ثم تزداد بالتدريج لتصل إلى 80 مجم مرتين في اليوم كحد أقصى .

ينصح بتناول الجرعة بعد الأكل .

يجب أن يكون الفاصل الزمني بين تغيرات معدل الجرعة يومين على الأٌل .

يجب بلع القرص بالكامل بدون تكسير أو مضغ .

موانع استخدام زيلدوكس

لا يجب استخدام حبوب Zeldox للأطفال أٌل من 18 عام .

لا ينصح بتناول زيلدوكس لمن لديهم رد فعل تحسسي من العقار مثل احمرار الجلد وضيق في التنفس وتورم في الوجه واللسان والشفتين وصعوبة في التنفس .

لا يستخدم لمرضى القلب والذين لديهم تاريخ مرضي للإصابة بنوبات قلبية أو فشل في عضلة القلب .

لا يستخدم في حالة سرعة ضربات القلب .

لا ينصح باستخدام العقار أثناء فترة الحمل والرضاعة الطبيعية .

تحذيرات استخدام زيلدوكس

يستخدم العقار بحذر لكبار السن حيث يكونوا أكثر عرضة للإصابة بجلطات في المخ .

يجب إخبار الطبيب بالمشاكل الصحية التي تعاني منها قبل تناول العقار مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ومرضى الصرع ومرض السكر ولمن يعانون من جلطات في الساقين أو انخفاض في مستوى البوتاسيوم في الدم .

الاثار الجانبية لدواء زيلدوكس

عند تناول Zeldox قد يصاحب تناول العقار ظهور بعض الأعراض الجانبية منها :

الصداع والغثيان والقيء .

الخمول والنعاس .

صعوبة في النوم .

عسر الهضم والإمساك .

عدم وضوح الرؤية .

جفاف الفم .

الدوخة .

سعر دواء زيلدوكس

Zeldox بتركيز 40 مجم وبتركيز 60 مجم سعر العبوة 75 جنيه مصري .

موقع محتوي غير مسئول عن تناول زيلدوكس بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي .

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