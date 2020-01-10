نصائح لحفظ القران الكريم للأطفال

نصائح لحفظ القرآن الكريم للأطفال نسرد لكم أفضل النصائح والطرق لتحفيظ الأطفال القرآن الكريم من خلال موقع تفسير الأحلام، حيث يشغل هذا الموضوع بال الكثير من الأمهات والآباء وتعتبر مرحلة الطفولة هي من أهم المراحل التي يتم من خلالها تأسيس نشأة الطفل وتعليمه مبادئ دينه كذلك يجب الحرص على تعليمه وتحفيظه كتاب الله.

حفظ القرآن للأطفال

حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعلم أطفالنا مبادئ القرآن الكريم وأن نحرص على وتحفيظهم إياه كما أمر رسول الله أن نبدأ في تعليم أبنائها وهم في سنهم السابعة ونبدأ بتوعية الطفل في جانب الثواب والعقاب وهو في سنه العاشرة، حيث أن نشأة الطفل الدينية يجب أن تنقش وتأسس من الصغر.

أهمية حفظ القرآن الكريم للأطفال

لحفظ القرآن الكريم أهمية كبيرة يجب أن يعلمها صغار وكبار فالشخص الذي يحفظ القرآن في قلبه يأمره الله تعالى من شر الأيام وشر الناس، كذلك يعد الحرص على تحفيظ الأطفال القرآن الكريم من عامهم الثاني والثالث أو مع بداية نطق الطفل عامل مساعد كبير في أن عقل الطفل يتسع إدراكه ويكون به مرونة لاستقبال كافة المعلومات بل وتسجيلها أيضا مما يساعد على مدار الأيام على سرعة حفظ الطفل للقرآن الكريم.

طريقة تحفيظ القرآن الكريم للطفل

هناك خطوات يجب أن يتبعها كل شخص مقبل على تحفيظ القرآن ويمكن تطبيق الطريقة التي نذكرها خلال تلك الفقرة على الكبار والصغار حيث كونها طريقة سهلة يمكن إتباعها وتنفيذها كما أنها تعمل على استيعاب وحفظ الآيات والسور القرآنية بمنتهى السهولة وليس ذلك فقط بل يتم تثبيتها وعدم نسيانها بسهولة.

طريقة تحفيظ القرآن للأطفال 3 سنوات

أولا يتم تحديد عدد 3 أيام أسبوعيا يتم بها تحفيظ القرآن الكريم، حيث يتم تحفيظ الطفل سورة واحدة في الأسبوع، ويستحب أن يتم البدء بقصار السور لتكون سهلة في حفظها وخفيفة على الطفل، مع قراءة السورة تبدأ الأم أو معلم التحفيظ بشرح معاني السورة حتى تكون سهلة الإدراك على الطفل وثبت جيدا في ذاكرته.

يتم تكرار قراءة السورة على مسمع الطفل أكثر من مرة ويكررها الطفل وراء المعلم القائم بالتحفيظ أو وراء الأم، في اليوم التالي من حصص الأسبوع يبدأ الطفل بتسميع السورة وذكر معانيها وشرح آياتها والسبب وراء تلك السورة، وفي الحصة الأخيرة من الأسبوع يفضل مراجعة السور التي قام الطفل بحفظها على مدار الأيام السابقة.

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