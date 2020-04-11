عدن تايم

نصب لوحة عملاقة للتوعية بـ #كورونا في عدن

12 أبريل، 2020
0

في بادرة توعوية هي الأولى في مدينة عدن واليمن عامة رفعت مؤسسة أنقذ حياتي أكبر لوحة للتوعية من فيروس #كورونا المستجد.

ورفعت اللوحة التوعية بطول 29 متر في 7 متر اي بمساحة أكثر من 200 متر في جولة الغزل والنسيج الواقعة في مدينة المنصورة وسط عدن والتي تعد من أكثر الجولات ازدحاماً.

ويأتي ذلك ضمن جهود مؤسسة أنقذ حياتي للتوعية من فيروس #كورونا في عموم مدينة عدن إلى جانب حملات التوعية الميدانية وكذا التوعية الرقمية عبر مختلف شبكات التواصل الاجتماعي .

وكانت آخر إنجازات المؤسسة مشروع المشاركة المجتمعية للتنمية في الصحة والتغذية في عدن بمشاركة 400 متطوع ومتطوعة ويعد اول مشروع ينفذ في عدن وأثبتت مؤسسة أنقذ حياتي نجاح تجربتها فيه وذلك بدعم من منظمة الطفولة يونسيف

يجدر الإشارة أن مؤسسة أنقذ حياتي هي منظمة مجتمع مدني غير ربحية تأسست في العام 2013 وتعد من أبرز منظمات المجتمع المدني العاملة في عدن ولها أنشطة مجتمعية عديدة.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
بـ عدن عملاقة في كورونا للتوعية لوحة نصب

إقرا أيضا

Photo of العولقي ينفي سيطرة الاخوان على معسكر القوات الخاصة بسقطرى

العولقي ينفي سيطرة الاخوان على معسكر القوات الخاصة بسقطرى

12 أبريل، 2020
Photo of رجال خير يحفرون 3 أبار مياه في وادي شعب بلحج

رجال خير يحفرون 3 أبار مياه في وادي شعب بلحج

12 أبريل، 2020
Photo of المحافظ بن عديو يرفض امر النيابة بوقف العمل في ارضية خاصة

المحافظ بن عديو يرفض امر النيابة بوقف العمل في ارضية خاصة

12 أبريل، 2020
Photo of لجنة طوارئ تدق ناقوس الخطر بشأن استعدادات #كورونا في عدن

لجنة طوارئ تدق ناقوس الخطر بشأن استعدادات #كورونا في عدن

11 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق