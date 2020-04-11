نصب لوحة عملاقة للتوعية بـ #كورونا في عدن

في بادرة توعوية هي الأولى في مدينة عدن واليمن عامة رفعت مؤسسة أنقذ حياتي أكبر لوحة للتوعية من فيروس #كورونا المستجد.

ورفعت اللوحة التوعية بطول 29 متر في 7 متر اي بمساحة أكثر من 200 متر في جولة الغزل والنسيج الواقعة في مدينة المنصورة وسط عدن والتي تعد من أكثر الجولات ازدحاماً.

ويأتي ذلك ضمن جهود مؤسسة أنقذ حياتي للتوعية من فيروس #كورونا في عموم مدينة عدن إلى جانب حملات التوعية الميدانية وكذا التوعية الرقمية عبر مختلف شبكات التواصل الاجتماعي .

وكانت آخر إنجازات المؤسسة مشروع المشاركة المجتمعية للتنمية في الصحة والتغذية في عدن بمشاركة 400 متطوع ومتطوعة ويعد اول مشروع ينفذ في عدن وأثبتت مؤسسة أنقذ حياتي نجاح تجربتها فيه وذلك بدعم من منظمة الطفولة يونسيف

يجدر الإشارة أن مؤسسة أنقذ حياتي هي منظمة مجتمع مدني غير ربحية تأسست في العام 2013 وتعد من أبرز منظمات المجتمع المدني العاملة في عدن ولها أنشطة مجتمعية عديدة.