نيوز يمن

نصف اليمنيين يتضورون جوعاً.. قيادي حوثي يشتري فيلا بمليون دولار

13 يوليو، 2020
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@ عدن، نيوزيمن:
السياسية

2020-07-12 22:25:13

كشف الصحفي نبيل سبيع، الأحد، عن بيع فيلا في صنعاء لقيادي حوثي في وزارة الدفاع بمبلغ خيالي يصل إلى حوالى مليون دولار، بالتزامن مع أحدث نداء إنساني أصدره برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة حذر فيه من مجاعة وشيكة تهدد 20 مليون يمني.

ونشر الصحفي سبيع على حائطه في الفيس بوك، صورة للفيلا المشتراة، وعلق على ذلك قائلا “فيلا في صنعاء بيعت لقيادي حوثي في وزارة الدفاع بحوالي مليون دولار!”.

وأضاف: “فيلا في زمن مسيرة الفساد والإفساد، مسيرة المَفْسَدَة الإمامية! فيلا في زمن المجاعات التي تعصف باليمنيين! فيلا في زمن انقطاع الرواتب والسُبُل والأمل! فيلا في زمن الحرب، فماذا سيبنون في زمن رخائهم واستقرارهم واستتباب الأمر لهم؟! لكم أن تتخيلوا إن استطعتم! أنا ما قدرت”.

وختم سبيع منشوره ساخراً: “شوفوا كيف هي مضويّة بـ”القناديل”! مَلُّوا عيونكم شوية يا زنابيل! شويّة بس، لا تزيّدوا! بايوجعكم النيني!”.

يشار إلى أن مليشيا الحوثي -ذراع إيران في اليمن– نهبت خزائن البنك المركزي اليمني وارصدة الوزارات الإيرادية والهيئات والصناديق التابعة للدولة ومنها رصيد صندوق التأمينات الخاص بالمتقاعدين عقب اجتياحها المسلح للعاصمة صنعاء في نوفمبر 2014 ولا تزال تنهب الايرادات العامة وتفرض الجبايات واتاوات غير قانونية على الشركات والتجار والمواطنين في مناطق سيطرتها وتسخر العائدات في مشاريع استثمارية خاصة تتبع قيادات ومشرفي المليشيا الانقلابية وفي مقدمتها الاستثمارات العقارية والمولات والاسواق التجارية.. في حين اوقفت المليشيا صرف الرواتب لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين منذ حوالى خمس سنوات.

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