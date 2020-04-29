نصيحة الكاميرونى إيتو غيرت تاريخ ميسى الكروى .. اعرف القصة



كشف الكاميرونى صامويل إيتو، نجم برشلونة الإسبانى السابق، قصة نصيحة غامضة، غيرت تاريخ الأرجنتينى ليونيل ميسى، أيقونة وقائد “البلوجرانا” الكروية.



وحقق ليونيل ميسى تاريخا مشرفا فى كرة القدم، جعله واحدا من أعظم لاعبى الساحرة المستديرة، بعدما حقق العديد من البطولات الجماعية والفردية.



حصد الأرجنتينى ميسى صاحب الـ32 عاما، 34 بطولة رفقة برشلونة، وحصل على العديد من الجوائز الفردية، أبرزها الكرة الذهبية 6 مرات.





نصيحة غامضة





أكد صامويل إيتو أنه تلقى رسالة شكر من ليونيل ميسى، على نصيحة قدمها له النجم الكاميرونى السابق فى بداية مشواره، تسببت فى تغيير مسار “البرغوث” مع كرة القدم.



وقال إيتو فى تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “ميسى اعترف لى أن حياته المهنية تغيرت بفضل النصيحة التى قدمتها له، ولن أفصح عنها”، مضيفا: “لقد قال ذات يوم، مسيرتى تغيرت بفضل صامويل إيتو، كان عليه إصلاح شيئين أو ثلاثة”.





وتابع: “أنا فخور وسعيد لرؤيته يكتب التاريخ الذى لم ينتهِ بعد، وسيكون من الصعب للغاية أن يتغلب لاعب آخر على ما كتبه”.



وكشف الكاميرونى عن تنبئه المبكر بالنجاح الكبير الذى حققه ليونيل ميسى، منذ خطواته الأولى ضمن الفريق الأول لبرشلونة، تحت قيادة المدرب الهولندى فرانك ريكارد، قائلا: “كان يشارك مع الفريق لفترات ثم يعود إلى أكاديمية الشباب (لاماسيا)، وظل على هذه الوتيرة خلال بداية مشواره مع برشلونة”.



وأضاف: “لقد علمنا بالفعل أنه فى يوم من الأيام سيكون ميسى على ما هو عليه الآن، أنا سعيد لأنه نجح فى النهاية، لقد أظهر لى أنه لم يتغير عن بداياته، إنه لا يزال الشخص الجيد الذى التقيت به”.



تاريخ مشترك في برشلونة





تزامل الثنائى صامويل إيتو وليونيل ميسى فى فترة المجد الكروى لنادى برشلونة، حيث لعبا معا فى الفترة من 2005 إلى 2009 قبل أن ينتقل النجم الكاميرونى إلى إنتر ميلان الإيطالي.



وتوج ميسى إلى جانب إيتو بالعديد من الألقاب، أبرزها بطولة دورى أبطال أوروبا مرتين فى موسمى 2005-2006 و2008-2009 مع “البلوجرانا”.



يذكر أن إيتو أعلن اعتزاله كرة القدم مؤخرا بعد مسيرة رائعة مع أندية ريال مايوركا وبرشلونة بالدورى الإسبانى وتشيلسى وإيفرتون بالدورى الإنجليزى وإنتر ميلان وسامبدوريا بالدورى الإيطالي.







