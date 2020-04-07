نطالب التحالف العربي والشرعية بالغاء اتفاقية استكهولوم لهذا السبب

طالب فؤاد جهنم قائد اللواء الثاني مقاومة تهامية في تصريح حصري ل”كريتر سكاي “قيادة التحالف العربي في عدن والحكومة الشرعية على الغاء اتفاقية استكهولوم.

وتابع قائلا نحن مطبقين الهدنة بحذافيره لكن للاسف الشديد الحوثيين لم يلتزموا قيد انملة من الهدنة.

واكد جهنم عن حدوث اصابات وشهداء يوميا نتيجة خرق الهدنة بشكل يوميا كون الحوثي يخرق الهدنة بالضرب المدفعي والاسلحة النارية الثقيلة. لافتا يحدث هذا في ظل صمت اممي مريب داعم للحوثيين من اجل بسط سيطرتها على الحديدة.

واستنكر الضغط الاممي لمطالبتهم بالانسحاب اثنين كيلوا للخلف من مدينة الصالح التي يتحكم بها القوات المشتركة.

مضيفاً تسليم الارض للحوثيين ليزدادوا اعتداءات متكررة.



وواصل بالقول استطاعت قواتنا عبر نقاطنا المنتشرة من ضبط عدد من المهربين الحوثيين والمتحوثين الذين يسعون الى تهريب الاسلحة والاسمدة في الصنع العسكري والدراجات النارية عبر السواحل.

وأختتم تصريحه لكريتر سكاي ان الحوثيين لا تعرف سوى الحرب والغدر ولا يمكن تحقيق السلام الا بالنصر العسكري فنحن القوات المتواجدة على الارض مضادة للمشروع الايراني السلالي.