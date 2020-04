نظام الشركات غير الربحية في مصر عبر muhtwa.com, تعتبر مصر من أكثر الدول في العالم التي توجد فيها شركات غير ربحية تهدف إلى تنفيذ مشروعات خدمية لعلاج المشاكل الإجتماعية التي يواجهها أفراد المجتمع المصري بسبب سوء الأحوال الإقتصادية وتراجع معدلات التنمية؛ لذلك خصصنا لكم هذه المقالة لتوضيح نظام الشركات الغير ربحية في مصر.

الشركات غير الربحية

يتم تعريف الشركات الغير ربحية على إنها كيانات قائمة بذاتها تعمل بمعزل عن الحكومة وتسعى لتقديم خدمات تفيد بها فئات معينة من المجتمع.

تختلف الشركات غير الربحية عن الشركات التجارية التي تسعى لتنفيذ مشروعات اقتصادية عملاقة بهدف تحقيق الربح.

وتقوم الشركات الغير ربحية على أساس الخدمة والتنمية حيث إنها تنفذ العديد من البرامج التي يكون الهدف منها خدمة أفراد المجتمع.

ترتبط الخطط الخاصة بالشركات الغير ربحية بعدد من المجالات مثل ” التعليم، الصحة، مكافحة الفقر، تمويل المشروعات، القضاء على الجوع”.

تضم الشركات الغير ربحية أفراد متطوعون من المجتمع يعملون بكامل طاقتهم لخدمة المحتاجين.

الشركات الغير ربحية في مصر

تعمل الحكومة المصرية على تشجيع الشركات الغير ربحية في أداء عملها.

تعتبر مصر من أكثر الدول العربية التي يوجد بها شركات غير ربحية وهي تعرف في المجتمع المصري بالجمعيات الخيري.

تقوم الشركات الغير ربحية في مصر بدور فعال في مساعدة الفقراء والقضاء على الجوع وإيواء أطفال الشوارع وتطوير برامج التعليم والصحة.

تستعين الشركات الغير ربحية في مصر بالتبرعات التي يقدمها نجوم المجتمع من الممثلين ولاعبي الكورة والشخصيات العامة.

تعمل الحكومة المصرية بالتوازي مع الشركات الغير ربحية على سد حاجات الفقراء من خلال التبرعات التي يجمعها صندوق تحيا مصر.

شروط الشركات الغير ربحية في مصر

حددت الحكومة المصرية العديد من الشروط التي يجب أن تلتزم بها الشركات الغير ربحية عند ممارسة عملها منها:

أن تعمل هذه الشركات في واحد من المجالات التالية ” التعليم، الصحة، الزراعة، الأطفال، قطاع التنمية”.

تقديم كشف حساب بالمصاريف والتبرعات التي تنفقها هذه الشركات ومحاربة كافة التجاوزات.

توضيح اسم محدد للشركة وعنوان وأرقام تليفون للتواصل وموقع وبريد إلكتروني حيث يجب أن تكون الشركة المسجلة موجودة وتمارس عملها على أرض الواقع.

يجب أن يتم تخصيص التمويلات والتبرعات التي تتلقاها الشركة للهدف الذي تم إنشائها من أجله.

تقديم تقرير مالي وإداري عن أهم الأعمال والأنشطة التي تمارسها الشركات وأهم المشروعات التي تشرف عليها.

أهم الشركات الغير ربحية في مصر

كما ذكرنا من قبل تمارس الشركات الغير ربحية في مصر عملها في شكل منظمات غير حكومية وجمعيات خيرية تختص بالمساعدة في علاج بعض القضايا الإجتماعية، وسوف نستعر لكم فيما يلي بعض المعلومات عن هذه الشركات.

جمعية علشانك يا بلدي

علشانك يا بلدي هي إحدى الجمعيات الخيرية التي تأسست في مصر عام 2002 لمحاربة نسبة الفقر في المجتمع.

تقدم الجمعية تمويلات جيدة للشباب من أجل تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد التأكد من أحقيتهم بذلك.

ساهمت الجمعية في إيجاد فرص عمل للكثير من العاطلين عن العمل.

تقدم الجمعية برامج تدريبية للشباب لتعلم الحرف اليديوية كالنجارة والحدادة وغيرها من المهن التي تساعدهم على العمل الحر.

مؤسسة علمني

قامت مؤسسة علمني لمساعدة الطفال الغير قادرين على تلقي التعليم حيث توفر لهم الآليات المناسبة لذلك.

تساعد مؤسسة علمني الأطفال في تعلم المهارات اللازمة واكتشاف القدرات التي تساعدهم على تطوير أنفسهم وتحقيق أحلامهم.

بنك الطعام المصري

يعد بنك الطعام المصري من أوائل الشركات غير الربحية التي تأسست في مصر عام 2006 للقضاء على الجوع.

يعتمد بنك الطعام على عدة برامج منها صك الأضحية الذي يحصل بموجبه على توكيل من المضحي لذبح الأضحية وتوزيعها على المستحقين.

وقدم بنك الطعام العديد من البرامج الأخرى التي ساهمت في محاربة الجوع منها ” حياة كريمة، عهد الخير، زكاة المال، زكاة الفطر، قرية خالية من الجوع”.

يعمل بنك الطعام أيضًا على تقديم سبل الرعاية الصحية للأطفال.

أقام بنك الطعام المصري عدد من المؤسسات المرتبطة به هي ” بنك الكساء المصري، بنك الشفاء المصري، بنك الأمل المصري”.

جمعية رسالة

لا يستطع أحد انكار الدور الذي تمارسه جمعية رسالة في علاج قضايا المجتمع المصري من خلال فروعها المختلفة البالغ عددهم 60 فرع منتشرين في كافة المحافظات.

تتنوع النشاطات التي تقوم بها جمعية رسالة ويصل عدها إلى 24 نشاط منها التبرع بالدم وكفالة اليتيم واطعام الأسر المحتاجة ورعاية الأيتام والمكفوفين وتنمية العشوائيات.

مؤسسة مصر الخير

تعمل مؤسسة مصر الخير على دعم الأبحاث العلمية وبرامج التكافل الإجتماعي.

تمارس مصر الخير دور كبير في مكافحة الفقر والأمية والمرض.

مؤسسة مجدي يعقوب للقلب

تعتبر مؤسسة مجدي يعقوب من أهم وأبرز المؤسسات الغير ربحية في مصر والعالم أجمع.

تم انشاء المؤسسة في عام 2008 لمساعدة مرضى القلب الغير قادرين ماديًا على تلقي العلاج اللازم.

تم دعم المؤسسة في عام 2009 من خلال إنشاء مركز مجدي يعقوب للقلب في أسوان والذي ساهم في إعادة الحياة للآلاف من الأشخاص المحتاجين.

يقوم الدكتور مجدي يعقوب حاليًا بالتجهيز لإنشاء مركز القلب في الجيزة لعلاج المزيد من الحالات.

عرضنا لكم نظام عمل الشركات الغير ربحية في مصر، للمزيد من المعلومات؛ راسلونا من خلال التعليقات أسفل المقالة وسوف نحاول الرد عليكم خلال أقرب وقت.

The post نظام الشركات غير الربحية في مصر appeared first on موقع محتوى.