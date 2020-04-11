المشهد اليمني

نظراً لتوقف التعليم بسب ”كورونا” .. وزير التربية يعلن عن مفاجئة للطلاب في اليمن

11 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

قال وزير التربية والتعليم عبدالله سالم لملس، أن الوزارة تستعد لإطلاق قناة ومنصة تعليمية، تحمل اسم “يمن” وإنشاء تطبيق الكتروني، على الهاتف بنظام اون لاين واوف لاين في إطار الاحترازات الوقائية من انتشار فايروس كورونا المستجد.

وقال الوزير لملس إن وزارة التربية والتعليم، بصدد إنجاز الإجراءات والترتيبات الفنية لإطلاق المنصتين.

وأضاف وزير التربية أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات الوزارة الاحترازية والحماية الوقائية من انتشار فيروس كورونا الذي عمل على ايقاف التعليم الصفي.

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