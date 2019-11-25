عدن تايم

نظير جهوده..إقرار تسمية شارع خلف بالمكلا بإسم الشيخ " عبدالله بقشان"

عدن تايم عدن تايم منذ 16 دقيقة
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عدن تايم / خاص


أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم القرار رقم “177” لسنة 2019م ، قضى بتسمية الطريق الممتد من كورنيش المحضار بمنطقة حلف إلى جولة شركة النفط بجول مسحة بإسم “الشيخ المهندس عبدالله أحمد سعيد بقشان” عرفاناً بجهوده في خدمة المحافظة ودعمه لطلاب العلم ولمشاريع التنمية .

يأتي ذلك وفاءً لرجال الخير ودعماً لما قدموه لحضرموت ، والوقوف إلى جانبها إلى مختلف المراحل والمنعطفات .

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عدن تايم

عدن تايم

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