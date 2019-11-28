كريتر سكاي

نفاد الوقود…يخرج 75ميجا وات عن الخدمة في محطات التوليد بعدن

كريتر سكاي كريتر سكاي منذ 26 دقيقة
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(كريتر سكاي)خاص:

قال المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة محمد المسبحي بان التوليد في عدن اليوم في تناقص مع خروج 75ميجا وات   بسبب عدم وصول كميات كافية من الديزل لمحطات التوليد.

واشار المسبحي الى ارتفاع ساعات الانطفاءات إلى 3ساعات خلال الساعات القادمة 

وأكد بان هناك باخرة تحمل على متنها 47 الف طن متري من وقود الديزل وصلت ظهر أمس الأول الاثنين إلى عدن.

وباخرة أخرى في طريقها إلى عدن تحمل على متنها 45 الف طن من وقود المازوت مخصصة لمحطات توليد الكهرباء ومن المحتمل وصولها الى العاصمة عدن خلال خمسة ايام.

واشاد بجهود معالي وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد العناني المستمرة منذ الوهلة حتى اللحظة من خلال رفع مذكرات رسمية وغير رسمية لرئيس الحكومة ومكتب الرئاسة والتحالف والبرنامج السعودي لتزويد المحطات بالوقود لإستمرارية خدمة التيار الكهربائي في عدن.

وقال المسبحي نأمل من القيادة السياسية الاستجابة لهذه المطالبات والاستغاثة قريبا لانقاد المواطنيين من معاناة الانطفاءات التي أصبحت جزء لايتجزاء من حياتهم اليومية نتيجة الازمة

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كريتر سكاي

كريتر سكاي

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