عدن 24

نفى فرض عقوبات وغرامات مالية ..مدير عام المعلا: استجابة المواطنين لقرار الحظر تلقائية

4 أبريل، 2020
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نفى مدير عام مديرية المعلا بالعاصمة عدن فهد مشبق مدير بشكل قاطع أن يكون هناك تعميم صادر عن المحافظة يتعلق بفرض عقوبات وغرامات مالية على المحلات والأماكن المخالفة لقرار الحظر وقال : لله الحمد هناك استجابة تلقائية من قبل التجار و أصحاب المحلات.
المشبق أضاف في سياق استضافة إذاعة هنا عدن fm أن تحركه في مديرية المعلا جاء بجهود ذاتية بعد اجتماعه بالمكتب التنفيذي و أنزال تعميم بإغلاق الأماكن العامة مثل الحدائق وأماكن التجمعات وثم الاستجابة لذلك التعميم مشيرا الى قيامه بتوقيف تهريب العديد من المستلزمات الطبية في مرتين.وأوضح مشبق بهذا الصدد: في المرة الأولى ضبطنا ما يقارب 50 ألف إلى 45 ألف كمامة و في المرة الثانية ضبطنا ما يعادل 44 كرتون إلى 45 كرتون 24 كرتون منها سلمت للمجلس الإنتقالي على أن تسلم للمحجر الصحي و بقية الكمية وزعت على المبادرات الشبابية المجتمعية و قد تأكدنا من توزيعها .
وأشار المشبق الى أن يوم الأحد القادم ستكون هناك فرق رش لتعقيم المديرية بشكل عام و سيصاحبها سيارة تحمل خزان كبير (بوزة) لتعبئة خزانات الظهر الصغيرة المحمولة على ظهر كل عضوا من فرق الرش العاملة.
وختم فهد مشبق حديثه برسالة موجهة إلى أبناء المعلا وعدن بشكل عام بأن يبقوا في منازلهم و لا يخرجوا إلا للأمور الطارئة و أن يتجنبوا أماكن التجمعات والازدحام.

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