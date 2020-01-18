نقابات المعلمين الجنوبيين تنقل الاحتجاجات من معاشيق الى مدينة الشعب

قررت نقابات المعلمين والتربويين الجنوبيين الاستمرار في الاضراب ونقل الاحتجاجات من بوابة قصر معاشيق الى مدينة الشعب امام ديوان وزارة التربية والتعليم.

وأتخذت النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين وبحضور نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين عدن اتخذت قرارات هامة وذلك في اجتماعهما الذي عقد صباح اليوم السبت الموافق 18 / 1 / 20م.

وكان من اهم القرارات توجيه الدعوة للمعلمين والتربويين كافة للحضور يوم غد الاحد الى مدينة الشعب وتحديدا ديوان وزارة التربية والتعليم هناك ذلك لاغلاقه احتجاجا على تصرفات الوزير .

وقالت النقابة العامة بانها ستتخذ اجراءات عدة للتصعيد وحيت المعلمين والتربويين على انجاح الاضراب الشامل .

وحذرت النقابة العامة بعدم المساس او الاضرار بالممتلكات العامة او الاساءة للاشخاص في حال تنفيذ اغلاق ديوان الوزارة ، واعتبرت ان من يخل بما تم الاتفاق عليه سيواجه بحزم من قبل المعلمين والتربويين الجنوبيين ولن يسمح لمثيري الشغب استغلال الموقف وتعطيل وحرف المسار .

وفي ذات السياق اكدت النقابة العامة ان عددا من القرارات ستتبع في الايام القادمة حتى يتم الاستجابة لمطالب المعلمين والتربويين المشروعة.