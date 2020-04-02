عدن الغد

نقابة البنك المركزي تصدر بياناً هاماً

2 أبريل، 2020
0
نقابة البنك المركزي تصدر بياناً هاماً

أصدرت نقابة البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن ، بياناً هاماً بخصوص انتشار فايروس كورونا المستجد في دول العالم ، وتحصلت صحيفة”عدن الغد” على نسخة من البيان الذي جاء فيه على النحو الآتي:-
“نص البيان”
بسم الله الرحمن الرحيم الأخ / نائب محافظ البنك المركزي المحترم حياك الله وبعد الموضوع ضعف الإجراءات المتخذة في البنك بشأن كورونا اشارة الى الموضوع أعلاه فقد لاحظنا ضعف الإجراءات المتخذة في البنك المركزي من حيث الأمن والسلامة والوقاية من هذا الفيروس بعكس الإجراءات المتخذة على مستوى البنوك المحلية أو حتى الإقليمية والدولية ومنها : 1 – عدم وجود آلة لقياس حرارة الشخص القادم للبنك للتأكد من حرارة الجسم والقيام بتطهيره بالكامل اثناء الدخول ، والاكتفاء بوجود تعقيم على البوابة والذي يعتبر غير كافياً علماً بأنه لم يجد اليوم هناك أي مطهر وان غالبية الموظفين دخلوا بدون تعقيم . 2 – عزل المبالغ المالية القادمة من الخارج وتطهيرها.
حيث أنه من الممكن أن تكون سبباً لنقل الفيروس 3 – عدم توزيع المطهرات والكمامات للموظفين وما زالوا يحتفظون بها في المخازن . 4 – دخول الأشخاص القادمين من جهات خارجية للبنك ومن محافظات مختلفة وبدون فحص وكما أوردنا سالفاً لعدم وجود جهاز خاص لقياس الحرارة ، هذا من شأنه يساهم الى حد كبير في نشر العدوى بين الموظفين 5 . 
قراركم الأخير بإلغاء الدوام الخاص بالموظفين وما يسمى جدول المناوية في مثل هذا الظرف بالذات من شأنه يخلق ازدحاماً للموظفين في البنك وهذا التزاحم يسهل نقل العدوى بين الموظفين في حالة وجود الفيروس لا سمح الله وعليه فأننا نحملكم المسؤولية الكاملة في حال تفشي الوباء في البنك وذلك بسبب ضعف الإجراءات المتخذة من قبل إدارة البنك ، | وتقبل خالص التحية والتقدير). 
صادر عن نقابة البنك المركزي / ثابت العيسائي أفراح ناجي علي الفاطمي أماني جمال بعد أميل حسين صادق سرحان. 
 

مواضيع قد تهمك

الوسوم
البنك المركزي بيانا تصدر نقابة هاما

إقرا أيضا

Photo of قائد اللواء 315 مدرع يعزي في وفاة العقيد محمد علي صالح الشقي

قائد اللواء 315 مدرع يعزي في وفاة العقيد محمد علي صالح الشقي

2 أبريل، 2020
Photo of برعاية انتقالي المحفد .. اللجنة الإغاثية للأعمال الإنسانية تٌدشّن الحملة التوعوية للوقاية من فيروس كورونا بالمديرية(نسخة اضافية)

برعاية انتقالي المحفد .. اللجنة الإغاثية للأعمال الإنسانية تٌدشّن الحملة التوعوية للوقاية من فيروس كورونا بالمديرية(نسخة اضافية)

2 أبريل، 2020
Photo of مدير عام خورمكسر الجعدني يدشن افتتاح حديقة مدرسة الفقيد عبدالله هاشم

مدير عام خورمكسر الجعدني يدشن افتتاح حديقة مدرسة الفقيد عبدالله هاشم

2 أبريل، 2020
Photo of ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية من جائحة فيروس”كورونا” تدشين حملة نشتيها صفر في مدينة تعز

ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية من جائحة فيروس”كورونا” تدشين حملة نشتيها صفر في مدينة تعز

2 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق