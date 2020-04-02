نقابة البنك المركزي تصدر بياناً هاماً

أصدرت نقابة البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن ، بياناً هاماً بخصوص انتشار فايروس كورونا المستجد في دول العالم ، وتحصلت صحيفة”عدن الغد” على نسخة من البيان الذي جاء فيه على النحو الآتي:-

“نص البيان”

بسم الله الرحمن الرحيم الأخ / نائب محافظ البنك المركزي المحترم حياك الله وبعد الموضوع ضعف الإجراءات المتخذة في البنك بشأن كورونا اشارة الى الموضوع أعلاه فقد لاحظنا ضعف الإجراءات المتخذة في البنك المركزي من حيث الأمن والسلامة والوقاية من هذا الفيروس بعكس الإجراءات المتخذة على مستوى البنوك المحلية أو حتى الإقليمية والدولية ومنها : 1 – عدم وجود آلة لقياس حرارة الشخص القادم للبنك للتأكد من حرارة الجسم والقيام بتطهيره بالكامل اثناء الدخول ، والاكتفاء بوجود تعقيم على البوابة والذي يعتبر غير كافياً علماً بأنه لم يجد اليوم هناك أي مطهر وان غالبية الموظفين دخلوا بدون تعقيم . 2 – عزل المبالغ المالية القادمة من الخارج وتطهيرها.

حيث أنه من الممكن أن تكون سبباً لنقل الفيروس 3 – عدم توزيع المطهرات والكمامات للموظفين وما زالوا يحتفظون بها في المخازن . 4 – دخول الأشخاص القادمين من جهات خارجية للبنك ومن محافظات مختلفة وبدون فحص وكما أوردنا سالفاً لعدم وجود جهاز خاص لقياس الحرارة ، هذا من شأنه يساهم الى حد كبير في نشر العدوى بين الموظفين 5 .

قراركم الأخير بإلغاء الدوام الخاص بالموظفين وما يسمى جدول المناوية في مثل هذا الظرف بالذات من شأنه يخلق ازدحاماً للموظفين في البنك وهذا التزاحم يسهل نقل العدوى بين الموظفين في حالة وجود الفيروس لا سمح الله وعليه فأننا نحملكم المسؤولية الكاملة في حال تفشي الوباء في البنك وذلك بسبب ضعف الإجراءات المتخذة من قبل إدارة البنك ، | وتقبل خالص التحية والتقدير).

صادر عن نقابة البنك المركزي / ثابت العيسائي أفراح ناجي علي الفاطمي أماني جمال بعد أميل حسين صادق سرحان.

