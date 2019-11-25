عدن تايم

نقابة الصحفيين اليمنيين تدين اختطاف موزع صحيفة الشارع بتعز

عدن تايم عدن تايم منذ 25 دقيقة
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تلقت نقابة الصحفيين اليمنيين بلاغا من صحيفة “الشارع” الأهلية تفيد فيه قيام مسلحين باختطاف موزِّع الصحيفة زكريا حسان ياسر وباص التوزيع وسائقه في مدينة تعز اليوم ومنع توزيع العدد.

نقابة الصحفيين وهي تدين هذه الواقعة تحمل السلطات الأمنية والعسكرية في تعز كامل المسئولية، وتطالب بسرعة الإفراج عن الموزع وسائق الباص والسماح بتوزيع الصحيفة والتحقيق في الواقعة والقاء القبض على الجناة ومعاقبتهم.

وتجدد نقابة الصحفيين مطالبتها بعدم مضايقة الصحافة والصحفيين وقمع الآراء المختلفة واحترام حق التنوع والحصول على المعلومات وحرية الرأي والتعبير.

نقابة الصحفيين اليمنيين
25 – 11 – 2019

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اختطاف الشارع الصحفيين اليمنيين بتعز تدين صحيفة موزع نقابة
عدن تايم

عدن تايم

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