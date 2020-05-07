كريتر سكاي

نقابة الصحفيين تدين اعتقال الصحفي صالح مساوى بشبوة

7 مايو، 2020
0

(كريتر سكاي):خاص

تلقت نقابة الصحفيين اليمنيين بلاغا من زملاء  الصحفي صالح مساوى يفيدون فيه اعتقاله من قبل قوات الامن بشبوة اثناء عودته من مدينة عدن وإيداعه في سجن يتبع القوات الخاصة .
وسبق  واعتقل الزميل مساوى في اكتوبر الماضي من قبل نقطة أمنية في منطقة عزان بشبوة  على خلفية نشاطه الصحفي.
نقابة الصحفيين وهي تدين هذه الواقعة تطالب السلطات الأمنية سرعة الإفراج عنه والكف عن مضايقة الصحفيين .
وتجدد نقابة الصحفيين مطالبتها لكل الاطراف بالإفراج عن جميع الصحفيين وإيقاف الإنتهاكات بحقهم.

نقابة الصحفيين اليمنيين
7- 5 – 2020

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
اعتقال الصحفي الصحفيين بشبوة تدين صالح مساوى نقابة

إقرا أيضا

Photo of صدور قرار جديد بتعيين متحدثاً باسم اللجنة العليا للطوارئ(وثيقة)

صدور قرار جديد بتعيين متحدثاً باسم اللجنة العليا للطوارئ(وثيقة)

7 مايو، 2020
Photo of العسيري يوجه رسالتان توعويتان حول ضرورة مجابهة تفشي الحميات وفيروس كورونا

العسيري يوجه رسالتان توعويتان حول ضرورة مجابهة تفشي الحميات وفيروس كورونا

7 مايو، 2020
Photo of عاجل :وفاة مسؤول برئاسة الوزراء بفيروس كورونا في عدن

عاجل :وفاة مسؤول برئاسة الوزراء بفيروس كورونا في عدن

7 مايو، 2020
Photo of توجيه يقضي بتعليق الرحلات البرية من والى عدن ومحاسبة كل من يخالف التوجيهات

توجيه يقضي بتعليق الرحلات البرية من والى عدن ومحاسبة كل من يخالف التوجيهات

7 مايو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق