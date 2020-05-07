نقابة الصحفيين تدين اعتقال الصحفي صالح مساوى بشبوة

تلقت نقابة الصحفيين اليمنيين بلاغا من زملاء الصحفي صالح مساوى يفيدون فيه اعتقاله من قبل قوات الامن بشبوة اثناء عودته من مدينة عدن وإيداعه في سجن يتبع القوات الخاصة .

وسبق واعتقل الزميل مساوى في اكتوبر الماضي من قبل نقطة أمنية في منطقة عزان بشبوة على خلفية نشاطه الصحفي.

نقابة الصحفيين وهي تدين هذه الواقعة تطالب السلطات الأمنية سرعة الإفراج عنه والكف عن مضايقة الصحفيين .

وتجدد نقابة الصحفيين مطالبتها لكل الاطراف بالإفراج عن جميع الصحفيين وإيقاف الإنتهاكات بحقهم.

نقابة الصحفيين اليمنيين

7- 5 – 2020