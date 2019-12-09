نقابة الصحفيين ترفض مثول الصحفيين أمام محكمة حوثية وتطالب بالإفراج عنهم

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جددت نقابة الصحفيين اليمنيين رفضها لمثول الصحفيين العشرة المختطفين لدى مليشيات الحوثي الانقلابية منذ خمس سنوات، للمحاكمة أمام محكمة خاضعة لمليشيات الحوثي الانقلابية بصنعاء، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم.

وقالت النقابة في بيان لها إنها تفاجئت ببدء محاكمة عشرة صحفيين مختطفين منذ خمس سنوات أمام المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين بعد سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون بدء بالاختطاف والإخفاء القسري مرورا بالتعذيب والحرمان من حق الزيارة والتطبيب .

وجددت النقابة رفضها محاكمة الصحافيين أمام محكمة غير معنية بقضايا الصحافة والنشر ولا توفر ادنى مستويات المحاكمة العادلة ،وأمام قاضي لديه موقف مسبق ومعلن منهم وقد صرح به اليوم في الجلسة عندما اتهمهم بأنهم أعداء الشعب حسب أحد محامي الصحفيين الذي حضر الجلسة بالصدفة.

يذكر أن الصحفيين المختطفين كشفوا في المحاكمة انهم تعرضوا للتعذيب بالضرب داخل سجن الأمن السياسي قبل قرابة شهر من قبل أحد قيادات مليشيات الحوثي الانقلابية ويدعى يحي سريع.

وأشارت النقابة إلى أن عدد من الزملاء المختطفين يعانون من الأمراض بسبب التعذيب وظروف الاعتقال التعسفية والقاسية.

ودعت النقابة كل المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفِي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين إلى التضامن مع الصحفيين العشرة المختطفين والضغط للإفراج عنهم ومحاسبة كل من تسبب بهذه الانتهاكات الطويلة بحقهم .

الصحفيون الذين مثلوا أمام المحكمة هم : عبد الخالق أحمد عبده عمران ، أكرم صالح الوليدي، الحارث صالح حميد ، توفيق محمد المنصوري، هشام أحمد طرموم، هيثم عبدالرحمن الشهاب ، هشام عبدالملك اليوسفي، عصام أمين بلغيث، حسن عبدالله عناب، صلاح محمد القاعدي.