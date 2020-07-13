نقابة الصحفيين تطالب بالإفراج عن الصحفي بكير المعتقل بحضرموت

دانت نقابة الصحفيين اليمنيين، الاثنين، استمرار اعتقال المصور الصحفي عبدالله عوض بكير خارج إطار القانون في محافظة حضرموت.

وقالت النقابة -في بيان لها رصدها كريتر سكاي- إن بكير لا يزال معتقلا خارج إطار القانون في سجن الاستخبارات العسكرية بالمكلا من قبل السلطة المحلية.

ولفتت إلى أن بكير يعاني من تدهور حالته الصحية ما دفع السلطات لنقله للمشفى لمرتين، دون إطلاق سراحه.

وطالبت النقابة السلطة المحلية بسرعة الإفراج عن الزميل بكير والكف عن مضايقة الصحفيين والناشطين.